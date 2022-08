"No me habló durante tres semanas": Idris Elba y el frustrado papel de su hija en 'La bestia'

Siguiendo la tradición de películas sobre los peligros que, en forma de amenaza animal, encierran la naturaleza salvaje y su belleza, La bestia, protagonizada por Idris Elba, muestra a una familia estadounidense atrapada y perdida en el territorio de un león enfurecido en la sabana sudafricana. Sin ser especialmente arrebatadora, cumple como pasatiempo correcto por el atractivo de sus elementos y por el solvente trabajo de su director, el islandés Baltasar Kormákur (Contraband, 2 Guns, Everest, A la deriva).

Elba, en el rol de un médico que concibe el viaje y la experiencia como un modo de volver a conectar con sus hijas tras el fallecimiento de su madre (oriunda del lugar), está acompañado por el siempre interesante Sharlto Copley y por Iyana Halley y Leah Jeffries, quienes encarnan a sus hijas. Se da la circunstancia de que Isan Elba, su hija, que quiere dedicarse a la actuación, hizo la prueba para el papel de una de las adolescentes pero al final no lo obtuvo, lo que provocó pequeñas tensiones familiares.

"Al final todo se redujo a la química. Ella fue genial, pero la química no era la adecuada para la película, por extraño que parezca. Mi hija no me habló durante unas tres semanas", confesó Elba en una reciente entrevista en el programa de radio The Breakfast Club recogida ahora por Insider, en la que también participó el productor Will Packer.

Leah Jeffries, hija de Idris Elba en la ficción, con el actor en 'La bestia' (Universal Pictures)

"Estuvo muy cerca", señaló Packer, el encargado de dar la noticia a la joven tras considerar él y Kormákur que era lo mejor para el filme. "Idris tiene razón, algunos de los matices de esa relación de la vida real a veces no se traducen en la pantalla", añadió.

El enfado no impidió que Isan acudiera junto a Elba a la premiere de La bestia, detalle que alabó su padre. La carrera de Isan Elba, de 20 años, se reduce de momento a Crimson Ties, cortometraje de terror dirigido por Francesca Scorsese (sí, la hija de Martin Scorsese).

