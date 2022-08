Clip exclusivo de 'Tres mil años esperándote', la nueva fantasía de George Miller

Siete años después de Mad Max: Furia en la carretera (2015), George Miller regresa a las salas de cine españolas con Tres mil años esperándote. La nueva película del cineasta australiano se estrenará el próximo 2 de septiembre; arriba puedes ver un clip que te ofrecemos en exclusiva.

Tilda Swinton e Idris Elba protagonizan este relato de fantasía (escrito a lo largo de varios años por el propio Miller y su hija Augusta Gore, tomando como base la historia fantástica The Djinn in the Nightingale's Eye de A.S. Byatt) que se presentó fuera de competición en el Festival de Cannes.

Swinton interpreta a una narratóloga que viaja a Estambul para dar una conferencia. Allí adquiere una vieja botella en una tienda perdida del bazar. Cuando la abre en el hotel, de ella emerge un genio o djinn encarnado por Idris Elba con orejas puntiagudas, quien promete concederle tres deseos.

A partir de ahí, ambos se enzarzan en una matrioska de historias fantásticas que recuerda a Las mil y una noches en sus facilidad para extenderse trazando lazos hacia el infinito. Un ejemplo del interés de Miller como narrador de cine familiar al margen de sus propuestas postapocalípticas con olor a gasolina, como ya demostró con Las brujas de Eastwick, Happy Feet o las películas de Babe.

Un remanso de fantasía antes de la llegada de Furiosa, la precuela de Furia en la carretera que rueda actualmente con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth en el desierto.

