La infección se expande: 'The Last of Us' no para de aumentar su audiencia con cada episodio

A nadie se le escapa que The Last of Us está siendo un éxito. La adaptación del videojuego que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey ya ha sido renovada para una segunda temporada por HBO, a la vista de que cada semana atrae más y más espectadores. Algo que, por si te lo estabas preguntando, no es en absoluto habitual.

HBO ha tenido muchos éxitos en los últimos años. Quizás te suene cierta serie titulada Juego de tronos, así como su precuela La casa del dragón, fenómenos adolescentes como Euphoria o el sorprendente triunfo de The White Lotus. Pero ninguno de ellos consiguió lo mismo que The Last of Us: aumentar su audiencia con cada episodio, semana a semana.

El cuarto episodio, emitido en EE UU la misma noche de entrega de los premios Grammy, congregó a 7,5 millones de telespectadores durante su emisión lineal a través de HBO en EE UU. Hasta el momento es la mayor cifra de la serie, que no ha parado de crecer según las cifras publicadas por Variety.

El cuarto episodio aumentó en un 17% los 6,4 millones de telespectadores del aclamado tercer episodio, ya de por sí un incremento del 12% respecto a los 5,7 millones del segundo, un 22% por encima de los 4,7 millones que obtuvo el debut de la serie. Vas pillando la tónica.

Este comportamiento de crecimiento continuo no se ha dado en las anteriores series fenómeno de HBO. En Forbes han revisado los datos de Juegos de tronos (el episodio 2 de la primera temporada bajó respecto al primero, antes de subir en el tercero), La casa del dragón (ganó audiencia en el episodio 2, pero cayó en el 3 hasta estabilizarse) o Euphoria (subidas y caídas irregulares), y el caso de The Last of Us llama la atención por su subida sostenida en el tiempo.

'The Last of Us': segunda temporada y más allá

Es improbable que la escalada de audiencia de The Last of Us continúe con el episodio 5, ya que HBO ha decidido adelantar su emisión a través de HBO Max. Para no competir con la Super Bowl, que se celebra la noche del próximo domingo, el quinto episodio de la serie estará disponible en la plataforma de streaming desde la noche del viernes al sábado. No obstante, su emisión lineal a través del canal de HBO por cable se mantendrá sin alterar.

El éxito de The Last of Us con esta temporada de nueve episodios anticipa que cuando llegue la segunda entrega muy probablemente sus cifras crezcan más aún. Muchos potenciales espectadores se pondrán al día con las desventuras de Joel y Ellie cuando estén disponibles todos los episodios.

El plan de Craig Mazin y Neil Druckmann fue adaptar el primer juego completo en esta temporada, incluyendo el DLC Left Behind, lo que deja The Last of Us Part II para la segunda temporada; y quizás una tercera si deciden dividir de esa manera su historia, más prolija. ¿Y después? De momento, la idea es no alargar el relato más allá de los videojuegos publicados (al contrario que Juego de tronos), pero, a la vista de las cifras, todo puede cambiar en unos años.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.