'The Last of Us' adelanta la fecha de estreno del episodio 5

HBO Max despidió 2022 como una de las plataformas con las ficciones más celebradas del ámbito del streaming. Al éxito arrollador de La casa del dragón se suman otros títulos como The White Lotus, cuya segunda temporada ha sido tan celebrada entre la crítica y el público como la primera.

Ahora, el servicio de VOD ha arrancado 2023 con otro fenómeno televisivo, The Last of Us, la esperada adaptación del videojuego de Naughty Dog, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Tras el arrollador estreno de su tercer episodio, que conquistaba a los espectadores profundizando en la historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), HBO Max ha estrenado esta madrugada el cuarto y ha anunciado que adelanta el lanzamiento del quinto.

El capítulo 5 de la ficción, que siguiendo el calendario de estrenos de la plataforma debía llegar durante la madrugada del próximo lunes, 13 de febrero, estará disponible dos días antes. Así, HBO Max ha comunicado que nos reencontraremos con Joel y Ellie el 11 de febrero por la mañana.

El episodio 4 de #TheLastOfUs ya está disponible en https://t.co/8etSAQf0PL Y TENEMOS BUENAS NOTICIAS: el episodio 5 se adelanta y podrás verlo también esta semana, el sábado por la mañana 🍄 pic.twitter.com/tLTShOB0KF — HBO Max España (@HBOMaxES) February 6, 2023

¿Y a qué se debe este cambio en la programación? Tal y como apuntan medios norteamericanos como Indie Wire, esta decisión respondería a la intención de evitar coincidir con la Super Bowl, evento deportivo que acapara espectadores año tras año. Este 2023, además de volver a ser un espacio para el lanzamiento de tráilers y comerciales, la Super Bowl contará con Rihanna para el espectáculo musical.

No es de extrañar que HBO Max haya optado por adelantar el estreno del quinto episodio de The Last of Us y así asegurarse de que sus fieles seguidores, que crecen semana tras semana, siguen multiplicándose y enganchándose a la aventura postapocalíptica de Joel y Ellie.

A partir de la semana que viene, los capítulos de la serie continuarán estrenándose los lunes hasta del final de temporada el 13 de marzo, fecha en la que también se celebran los Premios Oscar.

