Aguanta y sobrevive: HBO renueva 'The Last of Us' por una segunda temporada

En los días previos al lanzamiento de The Last of Us, los showrunners Craig Mazin y Neil Druckman ya plantearon la posibilidad de que la serie se prolongara en una segunda temporada. La primera, que llegó a HBO y HBO Max el 15 de enero, planeaba cubrir los acontecimientos del videojuego homónimo, publicado por Naughty Dog en 2013 y erigido desde entonces como uno de los mejores y más influyentes de la historia del medio. Puestos a hacer una segunda temporada, lo lógico era volverse al argumento de The Last of Us: Parte II, secuela igualmente aclamada (pero mucho más polémica) que vio la luz en 2020. Si HBO renovaba The Last of Us, Mazin y Druckmann (director de los juegos originales) sabrían exactamente qué hacer. Y ahora tienen luz verde para ello.

Según acaba de anunciar HBO, The Last of Us ha sido renovada por una segunda temporada. No es ninguna sorpresa, pues las cifras de audiencia de los dos episodios que ha emitido hasta ahora (el tercero llega este lunes) han sido apoteósicas y refrendan el entusiasmo del público por la serie. El piloto de The Last of Us congregó 4.7 millones de espectadores en su primer día, convirtiéndose en el segundo estreno de HBO más visto de la década después de La casa del dragón. A lo largo de aquella semana esos espectadores fueron incrementándose hasta los 22 millones, con un interés creciente que terminó por estallar en el siguiente episodio. Ahí la audiencia subió un 22%, 5.7 millones, tratándose del mayor aumento de público en una semana para una serie dramática de HBO.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Las buenas críticas, el interés de los jugadores y cómo ha podido contagiar esto al espectador casual se han alineado para convertir The Last of Us en un éxito tremebundo. “Me siento humilde y francamente abrumado de que tanta gente haya conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie”, declara Druckmann, que dirigió el citado segundo episodio. “La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO ha superado mis ya altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”.

“Estoy muy agradecido a Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y aún más agradecido a los millones de personas que se han unido a este viaje”, cuenta por su parte Mazin, creador de Chernobyl y director del piloto. “La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no puedo esperar a sumergirme en él de nuevo”. La primera temporada de The Last of Us , con Pedro Pascal y Bella Ramsey, constará de nueve episodios llegando a su fin el 12 de marzo.

Según concluya, sus responsables irán planificando la segunda temporada, que se antoja mucho más compleja si se quiere mantener el apego a lo visto en consolas.

