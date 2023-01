'The Last of Us': ¿Cuántos episodios tiene la serie con Pedro Pascal y Bella Ramsey? Fechas de estreno en HBO Max

Una de las series más esperadas del año ya está aquí. The Last of Us ha llegado a HBO Max, trasladando al formato de serie el aclamado videojuego de Naughty Dog para PlayStation. El proyecto cuenta con la implicación de Neil Druckmann, creador del juego, que junto a Craig Mazin (showrunner de Chernobyl) lleva el timón de la serie, una de las mayores producciones de HBO y la más grande de todos los tiempos filmada en Canadá para la pequeña pantalla.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan The Last of Us en los papeles de Joel y Ellie. Un adulto superviviente del colapso de la civilización y una chica de 14 años inmune a la enfermedad que diezmó a la humanidad y que podría ser clave para desarrollar una vacuna. Claro que para eso debe salir de la peligrosa zona de cuarentena en la que se encuentran, lo que dará pie a su tortuoso recorrido por un planeta devastado.

Gabriel Luna, Anna Torv, Nick Offerman y Storm Reid son algunos de los nombres que completan el reparto de The Last of Us, una producción muy ambiciosa que cuenta con directores del circuito del cine de autor como Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?) o Ali Abbasi (Border) detrás de las cámaras de los nueve episodios que componen la primera temporada.

¿Cuándo se estrenan los episodios de 'The Last of Us'?

La noche del domingo al lunes, a las 3:00 AM (hora española peninsular) puedes ver un nuevo episodio de The Last of Us en HBO Max. El estreno de cada uno de los nueve episodios de la serie se mantendrá a cadencia semanal hasta el 13 de marzo, fecha de lanzamiento del último episodio de la temporada. Este es el calendario de estrenos previsto:

The Last of Us, episodio 1 se estrena el 16 de enero en HBO Max. Dirige Craig Mazin.

The Last of Us, episodio 2 se estrena el 23 de enero en HBO Max. Dirige Neil Druckmann.

The Last of Us, episodio 3 se estrena el 30 de enero en HBO Max. Dirige Peter Hoar.

The Last of Us, episodio 4 se estrena el 6 de febrero en HBO Max. Dirige Jeremy Webb.

The Last of Us, episodio 5 se estrena el 13 de febrero en HBO Max. Dirige Jeremy Webb.

The Last of Us, episodio 6 se estrena el 20 de febrero en HBO Max. Dirige

Jasmila Zbanic.

The Last of Us, episodio 7 se estrena el 27 de febrero en HBO Max. Dirige Liza Johnson.

The Last of Us, episodio 8 se estrena el 6 de marzo en HBO Max. Dirige Ali Abbasi.

The Last of Us, episodio 9 se estrena el 13 de marzo en HBO Max. Dirige Ali Abbasi.

Y fin. Aunque confiamos en que HBO no tarde en anunciar la renovación de la serie, porque la adaptación del videojuego tiene mucho recorrido por delante todavía para contar en una segunda temporada.

