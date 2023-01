La escena más escalofriante de 'The Last of Us' no adapta nada del videojuego

HBO se ha comprometido a que The Last of Us sea una adaptación fidedigna del material de partida. Blindando esta idea ha recurrido a Neil Druckmann, creador de los videojuegos originales, para ejercer de showrunner junto a Craig Mazin, mientras Gustavo Santaolalla repite como compositor y Troy Baker y Ashley Johnson (los Joel y Ellie originales) cuentan con un papel por especificar a lo largo de la serie. El primer episodio ya se ha estrenado confirmando esta lealtad, pero también que los artífices de la serie quieren expandir ciertos aspectos de la historia del juego, como por ejemplo en lo relativo a la pandemia que sume al mundo en el apocalipsis y convierte a parte de sus integrantes en zombis. O “infectados”, según un hongo llamado Cordyceps.

El Cordyceps existe de verdad, y antes de que The Last of Us nos muestre cómo aboca el mundo a la distopía la escena introductoria nos lleva de vuelta a 1968. Esta primera secuencia, que precede el opening de la serie de HBO, ha impactado enormemente a los espectadores (hayan jugado a los videojuegos o no), y lo más curioso es que se trata de una invención específica de The Last of Us: no adapta ningún momento concreto del juego original, simplemente trata de justificar científicamente por qué la expansión del Cordyceps conduce a la perdición de la raza humana. Es una escena sumamente inquietante por la plausibilidad científica, y también por cómo se ajusta a nuestra actualidad (no solo por el COVID).

“Es lo más aterrador que saldrá en esta serie”, escribe una cuenta de Twitter compartiendo la escena. Esta consiste en un fragmento de un programa de la ABC de 1968, que reúne al presentador (Josh Brenner) con dos científicos: el Dr. Schoenheiss que encarna Christopher Heyerdahl y el Dr. Neuman que interpreta John Hannah (a quien muchos recordaremos por interpretar a Jonathan en las películas de La momia). Los tres personajes hablan sobre la posibilidad de que algún tipo de infección conduzca al apocalipsis, y resulta especialmente amedrentador lo que dice el Dr. Neuman. Según este, nuestra condena podría venir por algo tan sencillo como los hongos, que acostumbran a invadir organismos y tomarlos como anfitriones para expandirse.

this is the scariest thing that will ever come out of this show… #TheLastOfUs pic.twitter.com/vrMuysaN0F — jordan ᱬ (@sapphicapologst) January 16, 2023

Al Dr. Neuman le replican que los hongos no pueden sobrevivir dentro del organismo humano, y entonces Neuman dice que bastaría con un ligero aumento de la temperatura terrestre para que varias especies de hongos (como el Cordyceps) sí pudieran hacerlo. Corte a 2003, y a una caterva de espectadores atemorizados porque, gracias al cambio climático, efectivamente se ha dado ese aumento de la temperatura. “Hay algo especialmente siniestro en que todos tengamos hongos a nuestro alrededor, de todos los tipos, y por tanto una separación muy escasa entre nosotros y la historia que cuentan el juego y la serie”, nos comentaba Pedro Pascal al hilo de la serie.

“La cuestión es que es teóricamente posible que ocurra algo así, que pillemos una infección como la que describe The Last of Us”. En el podcast oficial de la serie, publicado al poco de que viera la luz el piloto en HBO, Troy Baker ha conversado con Mazin y Druckmann sobre qué fue lo que inspiró esta escena (que termina con John Hannah diciendo ominosamente que, si se da tal cambio de temperatura, “perderemos”). Mazin ha explicado que hubo dos influencias fundamentales: el programa de The Dick Cavett Show, emitido en los 60 (es lo que habría dado pie al formato descrito), y la serie documental de la BBC Planet Earth.

En un episodio de este programa de Richard Attenborough mostraban cómo el dichoso Cordyceps podía tomar el control del cerebro de una hormiga. “Es bastante espeluznante y te dice todo lo que necesitas saber. Así que lo que decidimos hacer fue nuestro propio pequeño vídeo, que es interesante pero no necesariamente convincente. Más como un argumento intelectual”, cuenta Mazin.

