El primer episodio de 'The Last of Us' estaba originalmente dividido en dos

La premiere de The Last of Us ha consistido en una hora y veinte de capítulo, a partir de la cual la serie de HBO ha mostrado sus cartas. Por ahora, estas consisten en un apego religioso al videojuego que a buen seguro dejarán encantados a los fans, aunque puede que algunos de ellos se hayan sentido algo agotados por la desmedida duración de ese piloto. Basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, The Last of Us describe un mundo postapocalíptico donde una especie de hongo, el cordyceps, ha diezmado a la población mundial al convertirla en zombies. En este mundo conocemos a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), dos supervivientes condenados a entenderse.

Sin embargo, The Last of Us no presenta la serie directamente en este contexto: hay una parte considerable del episodio (titulado Cuando estéis perdidos en la oscuridad) dedicada a rastrear cómo se originó la pandemia y explicar el trauma de Joel. De ahí que el capítulo se divida en dos partes bien diferenciadas, y de esta misma división han hablado los showrunners, Neil Druckmann y Craig Mazin, en el podcast oficial de The Last of Us. Como había quien podía imaginarlo, esta división se debe a que originalmente el piloto se había pensado como dos capítulos distintos, el 1 y el 2. Pero en HBO pensaron que si se dejaba así, el primer capítulo no atraería lo suficiente a la audiencia.

“Iba a ser el episodio uno y dos. Terminaba con el ‘20 años después’, viendo a Joel tirar el niño al fuego”, explica Druckmann, artífice de los juegos originales, en torno a lo primero que vemos tras el salto temporal. Los ejecutivos de la cadena, sin embargo, les convencieron de que acabar ahí no sería lo suficientemente impactante, y que el capítulo debería extenderse durante 80 minutos. “Toda la historia de The Last of Us gira en torno a Joel y Ellie”, cuenta Mazin, previamente showrunner de Chernobyl. “Si vemos un poco de ella al final del primero y no los juntamos, y solo termina con un niño que muere y entran los créditos… la gente puede no querer volver”.

Ambos creen ahora que los ejecutivos de HBO tenían razón. “En retrospectiva esa crítica tenía todo el sentido. Tenemos que llegar al momento en que Joel conoce a Ellie, que es el comienzo del viaje. El episodio es mucho mejor gracias a ello”. En efecto, el piloto de The Last of Us concluye cuando Joel y Ellie han empezado su viaje, acompañados de Tess (Anna Torv). Sabemos por otro lado que el segundo episodio, a emitirse el lunes que viene, tendrá una duración más estándar de 53 minutos… para que en el tercero las cosas vuelvan a ponerse extensas. Long, Long Time, el episodio que más elogios ha recibido por parte de la crítica, tendrá una duración semejante al piloto, 1 hora y 15 minutos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.