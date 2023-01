'The Last of Us' episodio 1: espectacular inicio de una serie de acción distópica que ha venido para quedarse

Ya está aquí. Después de casi dos años de espera llega a la plataforma HBO Max la que sin duda será una de sus series estrellas de este 2023: The Last of Us, la ficción basada en la franquicia de videojuegos de Neil Druckmann y que está creada por el mismo y por Craig Mazin, quien estuvo detrás de la exitosa Chernobyl.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes comparten Juego de tronos en el currículum pero estuvieron en distintas temporadas, se meten en la piel de los dos protagonistas de la historia. Joel y Ellie deben viajar a través de unos Estados Unidos postapocalípticos en los que un virus que convierte a las personas en zombies ha arrasado con toda la humanidad.

La producción ha cosechado unas fantásticas primeras críticas incluso entre los seguidores del videojuego, y va camino de convertirse en un exitazo. Su capítulo piloto así lo demuestra. Te contamos lo que nos ha parecido a nosotros. Cuidado: contiene SPOILERS (y zombies).

Todo comenzó en 2003

Todo tiene un origen y así nos lo demuestra el primer capítulo de The Last of Us que nos lleva de vuelta al año 2003, donde vemos un mundo como el que conocemos ahora, en concreto la civilización moderna de Estados Unidos. Allí, Joel Miller y su hija Sarah (Nico Parker) llevan una vida sencilla pero agradable en Austin, Texas.

Nico Parker en 'The Last of Us' Cinemanía

Es a través de los ojos de la adolescente, dulcemente interpretada por Parker, cómo descubrimos que algo está pasando, algo que cada vez parece más peligroso y que finalmente se confirma con la incursión en la casa de los vecinos. Efectivamente, como debaten los invitados científicos en un programa de TV de 1968 en el prólogo, podría tratarse de una pandemia viral, la más peligrosa y la única que podría destruir la humanidad.

Es de admirar cómo The Last of Us construye ese momento de suspense y terror en el que todo cambia y ya jamás volverá a ser como antes. El guion y el ritmo van in crescendo hasta culminar con la secuencia en la que Joel, Sarah y su tío Tommy (Gabriel Luna) escapan en coche, atravesando la ciudad llena de explosiones, muertos e infectados y que remata con el derrumbamiento del avión. Impresionante.

Un ritmo e interés que no decrece

Pese a lo trágico y la tristeza que nos deja la muerte de Sarah a manos de un militar (todo un mal trago para quien no conocía el videojuego), la verdad es que The Last of Us no deja tiempo a extensas reacciones, pues enseguida saltamos 20 años en el tiempo para introducirnos en el Boston en cuarentena de 2023, donde el control militar de la organización FEDRA es opresivo y dictatorial.

Cartel de FEDRA en 'The Last of Us' Cinemanía

¿Qué habrá pasado en esos 20 años de elipsis temporal? Eso quizá lo sabremos en otro momento o en otra producción, porque rápidamente se nos presentan nuevos personajes y situaciones llenas de ritmo e interés: en esta era postapocalíptica, Joel es un reputado contrabandista junto a su nueva pareja, Tess (Anna Torv), y no sabe de su hermano Tommy desde hace varias semanas. Eso le lleva a hacer un pacto con la líder del grupo rebelde Luciérnagas, Marlene (Merle Dandridge), quien le dará un coche con gasolina a cambio de llevar a una niña desde la zona en cuarentena hasta uno de sus grupos a las afueras de la ciudad.

Pero, ¿quién es esta niña, Ellie? El personaje que Bella Ramsey interpreta con esa fiereza, rebeldía y, al mismo tiempo, sentido del humor, quiere ser protegido a toda costa por la líder rebelde, pero nadie, excepto la propia Ellie, sabe realmente por qué. Lo que está claro es que tiene que ver con el virus, y que los minutos finales del capítulo confirman que está infectada.

Belle Ramsey como Ellie en 'The Last of Us' Cinemanía

Lo que está por venir

El primer episodio de The Last of Us acaba con una impresionante imagen general en la que Joel, Tess y Ellie, ya fuera de la zona de cuarentena, corren en la oscuridad para introducirse entre los edificios de un Boston salvaje, abandonado, lleno de vegetación y de futuros peligros. Ojo al diseño de producción y efectos visuales que nos ofrece la serie ya desde su primer capítulo.

Tres semanas. Ese es el tiempo que Ellie lleva infectada, pues la mordedura de su brazo ya está bastante cicatrizada. ¿Por qué entonces no ha mutado a zombie agresivo como los demás infectados? ¿Es acaso inmune? ¿Podría su ADN significar una cura para el virus? Es lo que descubriremos en los siguientes ocho capítulos, en los que seguro la ficción seguirá sorprendiendo y manteniendo al espectador agarrado a su asiento.

'The Last of Us' Cinemanía

Aunque Joel y Ellie no han comenzado su relación con muy buen pie, deberán apoyarse el uno en el otro para sobrevivir en este mundo postapocalíptico en el que, ya nos han adelantado, hallarán peligros aun mayores que los propios infectados. Por el camino, se encontrarán a nuevos personajes como los interpretados por Jeffrey Pierce, Murray Bertlett o Nick Offerman.

Lo que está claro es que el capítulo de presentación de The Last of Us es toda una declaración de intenciones, pues sitúa la calidad de la serie en lo más alto de cara al resto de la primera temporada. 80 minutos de pura adrenalina, tensión sostenida, emoción, acción y buenas interpretaciones.

La serie de HBO Max ya está conquistando a público, crítica e incluso a los fans del popular videojuego homónimo de Naughty Dog, algo que no siempre ocurre con este tipo de adaptaciones. Aunque no seas fan de las ficciones postapocalípticas, sin duda merece la pena que le des una oportunidad.