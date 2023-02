'The Last of Us' ha enloquecido a los fans con este personaje del episodio 6: ¿quién es?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x06]

The Last of Us se confirma semana tras semana como el fenómeno seriéfilo de 2023, conquistando a los fans del videojuego de Naughty Dog con personajes y escenarios reconocibles, y a los recién llegados con un universo que se expande alrededor de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

En el sexto episodio, titulado Familia, nos hemos reencontrado con los protagonistas adentrándose en un territorio helado y peligroso, en busca de Tommy (Gabriel Luna) y las Luciérnagas. Conducidos por un grupo de jinetes armados, llegan a un asentamiento en Jackson, Wyoming, en el que finalmente dan con el hermano de Joel. Este ha rehecho su vida junto a Maria (Rutina Wesley), una de las líderes de la comunidad.

En determinado momento, los cuatro se sientan en un comedor comunitario en una de las escenas más comentadas del episodio. ¿Y por qué tanto revuelo por esta secuencia? Por la niña que se cuela en ella. Mientras comen, Ellie repara en una joven de su edad, que la mira desde detrás de una columna. "¿Qué?", le gruñe la protagonista. "Tiene curiosidad. Los niños de por aquí no se visten y hablar como vosotros", explica Maria.

Muchos fans han identificado a la pequeña como Dina, un personaje fundamental en el segundo videojuego de The Last of Us ya que se trata del interés amoroso de Ellie. Esta última la conoce justamente cuando llega al asentamiento de Jackson y el comedor en el que tiene lugar la comentada secuencia de la serie se parece al espacio en el que Dina y Ellie se dan su primer beso.

"¿Cameo de Dina?".

THAT GIRL STARING AT ELLIE IN THE DINING ROOM WAS DINA WASN'T IT #TheLastOfUs pic.twitter.com/9ghkAPu4Aq — Alba {TLOU and Eurovision era} 💜♠️💚 (@AlbaMetal1982) February 20, 2023

"Esa chica que miraba a Ellie en el comedor era Dina, ¿verdad?".

"Espera, ¿era Dina?".

Como vemos, los seguidores de los juegos han enloquecido al ver a la joven en pantalla y no han tardado en convertir a Dina en tendencia en Twitter.

Tal y como recoge Forbes, la actriz que aparece acreditada como 'staring girl' (chica que mira) es Paolina van Kleef y guarda un asombroso parecido con Dina. Aunque en el videojuego la interpreta Shannon Woodword, esta no tiene la edad adecuada para dar vida al personaje en la serie, por lo que no sería descabellado que hayan optado por otra persona en su salto a la pantalla.

A falta de confirmación sobre si se trata de Dina, el cocreador de la serie y el videojuego Neil Druckmann ha echado más leña al fuego al reaccionar al revuelo en redes. "Jajajajajaja. ¡Os quiero!", ha compartido junto a una imagen que muestra que 'Was That Dina' ('Era Dina') era Trending Topic en EE UU.

Tocará esperar a que la trama se vaya desarrollando en esta temporada, así como en la siguiente, para confirmar si, efectivamente, esta joven es Dina o, por el contrario, se trata de un cameo sin importancia. Por lo pronto, sabemos que Bella Ramsey está deseando trasladar esta historia de amor a la pantalla.

Recordemos que, en una entrevista para Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, la actriz ya habló sobre la relación entre Ellie y Dina: "La verdad es que estoy muy emocionada por la historia de Ellie y Dina. Vi un montaje de ambas, alguien hizo un gran trabajo, no sé cómo lo hacen, una edición maravillosa de la historia de amor entre Ellie y Dina en el juego. Estoy emocionada por hacerla".

