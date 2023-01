'The Last of Us': el último capítulo de la serie de HBO se estrena la noche de los Oscar 2023

Para ti que te gustan las coincidencias curiosas en el calendario: ve marcando en rojo el próximo 12 de marzo. Puede que ya lo tuvieras subrayado porque esa noche se celebra la ceremonia de entrega de la 95ª edición de los premios de la Academia de Cine de Hollywood. Es decir, los Oscar 2023.

Pero quizás lo que no tenías tan presente es que en esos mismos momentos también tendrá lugar otro gran evento de relevancia televisiva: la emisión del último episodio de la primera temporada de The Last of Us en HBO. La adaptación del videojuego que actualmente está cosechando grandes críticas y el aplauso de los fans concluirá su primera tanda de episodios ese mismo 12 de marzo.

Los telespectadores estadounidenses tendrán que elegir cuál de las dos emisiones quieren seguir en directo: la gala de los Oscar presentada por Jimmy Kimmel o el final de temporada de The Last of Us, que comenzará una hora después del inicio de la ceremonia (y, esto también hay que tenerlo en cuenta, acabará bastante antes de su conclusión con la entrega del premio de mejor película).

Ver 'The Last of Us' y los Oscar en España

Al tener que aplicar la diferencia horaria con EE UU, en España este dilema solo se te planteará en el caso de que quieras trasnochar, ya sea por los Oscar o por el final de The Last of Us. Ambas emisiones tendrán lugar de madrugada, en la noche de paso de nuestros domingo 12 al lunes 13 de marzo.

Movistar Plus+ retransmitirá como cada año la gala de los Premios Oscar en directo desde Los Ángeles a partir de las 2:00h (y en CINEMANÍA estaremos al pie de la cafetera durante toda la noche para contarte cada cosa que suceda en la ceremonia y la alfombra roja previa, así que te esperamos en esta misma web).

Una hora después, cuando comience su emisión en EE UU, a las 3:00h (hora española peninsular) podrás empezar a ver el episodio final de The Last of Us en HBO España. Igual que en el caso estadounidense, tendrás tiempo de sobra para volver a la gala de los Oscar una vez que acabe la serie, pero quizás no con el estado de ánimo más recomendable para seguir aguantando la ceremonia hasta que lleguen los últimos premios. ¡Nadie dijo que la supervivencia fuera ser fácil!

