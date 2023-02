'The Last of Us': Quién es Kathleen y por qué es tan importante

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US]

Una semana más, The Last of Us sigue expandiendo su universo en HBO Max con nuevos secundarios, algunos rescatados del videojuego de Naughty Dog y otros creados para la serie.

Si el episodio 3, estrenado la semana pasada, enterneció al público desarrollando la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), el cuarto nos ha traído un personaje fundamental en la trama, concebido expresamente para la adaptación.

Nos referimos a Kathleen, a la que da vida la actriz Melanie Lynskey (Yellowjackets). Se trata de la cabecilla de un movimiento revolucionario asentado en Kansas City y su presencia sirve para ahondar en cierta trama clave en el videojuego de 2013, relacionada con los Cazadores.

¿Quiénes son los Cazadores?

'The Last of Us' Cinemanía

En el juego, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), conocen a este grupo cuando una pila de coches en medio de la carretera les obliga a buscar otro camino para atravesar Pittsburgh. Un hombre les pide ayuda, pero se trata de una trampa de los Cazadores, que se dedican a localizar, robar y asesinar brutalmente a los 'turistas' que se aventuran en su territorio.

En la serie, Pittsburgh se convierte en Kansas City y los Cazadores son una banda de supervivientes que dominan la zona de cuarentena de la ciudad tras rebelarse contra el régimen militar de FEDRA. Joel y Ellie se topan con Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), dos personajes que tratan de escapar de la urbe esquivando a los Cazadores.

En una entrevista para EW, Neil Druckmann, que desarrolló el juego y ahora ejerce como productor ejecutivo junto a Craig Mazin, desvela cómo idearon el salto a la pantalla del grupo: "La serie nos daba la oportunidad de dramatizar más la historia y poner la cámara en el otro lado para mostrar a otros supervivientes que intentan subsistir en este mundo".

"Ahora tienen a este traficante del mercado negro con esta niña apareciendo en su ciudad y enredando las cosas", afirma sobre la aparición de Joel y Ellie en Kansas City. Como dato curioso, el actor Jeffrey Pierce, que dio vida al personaje de Tommy en el juego, aparece en la serie como Perry, mano derecha de Kathleen, líder del grupo.

¿Quién es Kathleen?

'The Last of Us' Cinemanía

Como adelantábamos, en la serie esta banda que bebe de los Cazadores del juego tiene una cabecilla, Kathleen. La conocemos en pleno interrogatorio, una escena en la que descubrimos que el personaje quiere dar caza a Henry porque, asegura, este era un informante de FEDRA y entregó a su hermano, quien fue asesinado en su celda.

Así, la historia gana profundidad en la serie al mostrar al grupo que va camino de convertirse en el régimen fascista que derrocaron, en lugar de a villanos sin mayor complejidad moral. "[Mazin] me dijo: 'Espero que no te ofendas, pero me encantaría que dieras vida a una criminal de guerra", revela Lynskey a EW, que dudó en un principio, hasta que el creador ahondó más en la trama.

El hermano de Kathleen es "básicamente Jesús", continúa la actriz: "Imagina crecer como la hermana de Jesús y pensar: 'Mi hermano es el mejor ser humano. Está liderando el mundo. Es la persona más buena y decente. No creo que yo sea tan buena. No necesito ser nada porque tengo a esta persona a mi lado'. Y después alguien lo asesina brutalmente y no es justo. ¿Quién eres después de eso?".

Lo que atrajo a Lynskey de su personaje fue que, una vez Kathleen se convierte en esa líder que nunca quiso ser, se da cuenta de que no siente culpa por las cosas malas que hace: "Descubre que es bastante cruel y que puede ser más efectiva porque no le importa la gente. Es una dinámica muy interesante".

The Last of Us regresará el sábado con su quinto episodio, que adelanta dos días su fecha de estreno. En él, seguiremos ahondando en Kathleen tras su presentación en el cuarto. Sin duda, la serie está captando con fidelidad la magia del videojuego que adapta, a la vez que añade tramas y personajes que enriquecen la experiencia. Estamos deseando continuar este viaje junto a Joel y Ellie.

