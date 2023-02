Qué se esconde bajo el suelo de 'The Last of Us' episodio 4

[Esta noticia contiene spoilers sobre The Last of Us 1x04]

La aparición del grupo de los Cazadores, con Kathleen (Melanie Lynskey) al mando, ha puesto en peligro el viaje de Joel y Ellie, quienes debían salvar su vida a toda costa en el episodio 4 de The Last of Us. Una banda con pocos escrúpulos, enfrentada a FEDRA y en la búsqueda de Henry y Sam, a los que tachan de traidores. Un nuevo azote para los protagonistas que podrían desencadenar también el mayor horror escondido bajo el suelo, como podíamos entrever en un diálogo entre ellos.

En la susodicha escena, Kathleen y Perry (su mano derecha) encuentran uno de los escondites de Henry y Sam, quienes aparecían al final del episodio apuntando con pistolas a Joel y Ellie. Así, Perry decide enseñar a su jefa también lo que se esconde en el sótano, donde algo mayúsculo parece moverse tras el suelo agrietado.

Ambos parecen conocer qué hay bajo tierra, pero deciden ocultárselo momentáneamente al resto de Cazadores y clausuran el edificio. Esto tendría que ver con la presentación de un bloater, a juzgar por las diferentes imágenes promocionales que publicaba la cuenta oficial de The Last of Us.

Los videojuegos recogen hasta cuatro tipos diferentes de infectados, como ya te contábamos estas semanas. En este caso, el bloater (gordinflón) denomina a la persona en el cuarto nivel de infección, quien lleva décadas alojando al Cordyceps.

Las capas del hongo sobre el cuerpo del bloater actúan a modo de coraza protectora, por lo que son increíblemente resistentes y muy feroces. Además, estos pueden lanzar proyectiles de ácido y arrancar hongos de su propio cuerpo para arrojarlos contra sus enemigos.

Los episodios 4 y 5 adaptan los pasajes del videojuego ambientados en Pittsburgh, trasladando la trama a Kansas City. Un material original en el que un bloater aparecía bajo el suelo de un hotel, por lo que evidenciaría que estamos ante uno de ellos en la serie.

Ahora, el conocimiento de los líderes de los Cazadores de este bloater ofrece la posibilidad de que lo atraparan bajo tierra como un arma potencial para usar contra los enemigos. Una caza que podría volverse muy pronto en su contra.

