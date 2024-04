'The Walking Dead': guía que deberías seguir para ver en orden cronológico las series del universo

En 2015, Fear The Walking Dead nacía como una precuela spin-off de The Walking Dead, explicando los días previos al apocalipsis zombie y los años posteriores a la debacle de la humanidad. De esta forma, la trama se enmarañaba y causaba cierta confusión con la línea temporal de este universo de muertos vivientes, que se complicaba con la llegada de diversas webseries y el lanzamiento de los spin-offs The World Beyond, Tales of The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon y The Ones Who Live.

The Walking Dead y Fear The Walking Dead corrían cuasi en paralelo, mientras que The World Beyond y Tales of the Talking Dead se introducían en la historia después. Todo esto de manera previa a los tres spin-offs que AMC ha estrenado recientemente. A falta de conocer una línea temporal exacta compartida por la propia AMC, este es el orden cronológico más adecuado para seguir el universo TWD:

1. 'Fear the Walking Dead': Temporada 1 (6 episodios)

2. 'Fear The Walking Dead: Dead in the Water' (webserie de 6 episodios)



3. 'Fear the Walking Dead: Flight 462' (webserie 16 episodios)

4. 'Fear the Walking Dead': Temporada 2 (15 episodios)



5. 'Fear the Walking Dead: Passage' (webserie de 16 episodios)



6. 'Fear the Walking Dead': Temporada 3 (16 episodios)

7.' The Walking Dead': Temporada 1 (6 episodios)

8. 'The Walking Dead: Torn Apart' (webserie de 6 episodios)



9. 'The Walking Dead': Temporada 2 (13 episodios)

10. 'The Walking Dead: Cold Storage' (webserie de 4 episodios)

'Fear The Walking Dead', 'The Walking Dead' y ''The Walking Dead: Torn Apart' AMC

11. 'The Walking Dead': Temporada 3 (16 episodios)

12. 'The Walking Dead: The Oath' (webserie de 3 episodios)

13. 'The Walking Dead': Temporada 4 (16 episodios)



14. 'The Walking Dead': Temporada 5 (16 episodios)

15. 'The Walking Dead': Temporada 6 (16 episodios)



16. 'The Walking Dead': Temporada 7 (16 episodios)



17. 'The Walking Dead: Red Machete' (webserie de 5 episodios)

18. 'The Walking Dead': Temporada 8 (16 episodios)

19. 'Fear the Walking Dead': Temporada 4 (16 episodios)



20. 'Tales of the Walking Dead': Temporada 1 (6 episodios)



Algunas de las webseries del universo 'The Walking Dead' AMC

21.' The Walking Dead': Temporada 9 (16 episodios)

22. 'Fear The Walking Dead': Temporada 5 (16 episodios)

23. 'The Walking Dead': Temporada 10 (22 episodios)

24. 'The Walking Dead: World Beyond': Temporada 1 (10 episodios)

25.' The Walking Dead: World Beyond': Temporada 2 (10 episodios)

26. 'Fear the Walking Dead': Temporada 6 (16 episodios)

27. 'The Walking Dead: The Ones Who Live' (6 episodios)

28. 'The Walking Dead': Temporada 11 (24 episodios)

29. 'Fear the Walking Dead': Temporada 7 (16 episodios)

30. 'Fear the Walking Dead': Temporada 8 (12 episodios)

31. 'The Walking Dead: Daryl Dixon' (6 episodios)

32. 'The Walking Dead: Dead City' (6 episodios)

Los spin-offs más recientes de 'The Walking Dead' AMC

Línea temporal de 'The Ones Who Live'

The Walking Dead: The Ones Who Live comienza su trama explicando qué fue de Rick y Michonne tras la salida de la serie original, por lo que sus eventos iniciales se sitúan antes del final de The Walking Dead y de Fear the Walking Dead, avanzando rápidamente a través de los años y enlazando en su desenlace posterior al final de la serie madre.

Aunque Dead City y Daryl Dixon se estrenaron con anterioridad, ambas comienzan su trama después. En el caso de Daryl Dixon, las monjas llevan 12 años en el convento francés, mientras que el personaje interpretado por Norman Reedus lleva tan solo un año vagabundeando por el mundo tras su última aparición en TWD.

Por su parte, la historia de Maggie y Negan en Dead City sucede años después del final de The Walking Dead, demostrándose incluso en la apariencia del ya no tan pequeño Hershell, quien entonces cuenta con unos 15 años y hace que la serie se sitúe cronológicamente como la más reciente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.