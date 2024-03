¿Cómo conectan los diferentes spin-offs de 'The Walking Dead'? El creador de 'The Ones Who Live' explica los secretos de la serie

Pese a las reticencias iniciales de los espectadores, la ampliación del universo The Walking Dead con Dead City y Daryl Dixon suponía una bocanada de aire fresco para la franquicia de los muertos vivientes de AMC. Se sumaban así a otras series del mismo cosmos como Fear The Walking Dead, TWD: World Beyond y Tales of the Walking Dead, convirtiéndose en dos de las producciones mejor valoradas y abriendo paso a lo que vendría.

El estreno del sexto spin-off de la franquicia, The Ones Who Live, traía estos días el retorno del sheriff Rick Grimes y a la experta en catanas Michonne después de su salida inesperada de la serie original. Su primer episodio era señalado por muchos como "uno de los mejores de todas las series de TWD" y abría una puerta a una conexión entre ellas. Una posible vinculación entre los spin-offs que Scott M. Gimple, creador de esta nueva serie, ha explicado a CINEMANÍA.

El MCU y el DCU: su relación con el universo 'TWD'

"Antes de que fuera creador, fui guionista y productor de The Walking Dead, así que mucho de mi propio trabajo fue el deseo de un fan de la ficción. Tenía grandes ideas hacia las que poder ir y en las que pensé detenidamente. No sabía si seríamos capaces de llevar a cabo esas grandes ideas o se si se me permitiría", afirma Gimple sobre su trabajo en la nueva serie.

Todo cambió cuando Gimple se situó como creador de World Beyond y de de Tales of the Walking Dead, sus primeros pasos en solitario que le permitieron ahondar en los vacíos que dejaba la serie original y los cómics homónimos de Robert Kirkman en los que se basaba.

"Soy un gran fan del género y crecí acompañado de los cómics de DC y Marvel y de sus mundos interconectados, pero los cómics eran muy distintos unos de otros y tenían sus propias voces. Los spin-offs de The Walking Dead se tiran migajas, pero creo que es importante que estas series no estén completamente en deuda con la historia más grande, sino que la historia más grande esté en deuda con los spin-offs", señala sobre las ficciones que han seguido ampliando este universo.

¿Un crossover entre los spin-offs de 'The Walking Dead'?

De esta forma, Gimple apuesta porque estas historias sean diferentes y tengan la impronta de cada creador detrás, pero siempre evitando contradicciones entre ellas.

"Los spin-offs necesitan sus propias voces. Lo más importante y de lo que más me preocupo es simplemente de evitar una contradicción, que lo de ahora no condicione la trama del puente de Rick o que niegue lo que pasa en otra serie. Pero, definitivamente, no hay que esposar estas producciones entre sí", señala el estadounidense sobre encontrar en cada producción su sello.

"Quiero que Eli Jorne (creador de Dead City) y David Zebel (creador de Daryl Dixon) tengan sus propias voces en sus historias. Con ellos se trata más de un control de tráfico: ve en esta dirección o simplemente asegúrate de que las oportunidades permanezcan intactas", agrega Gimple.

De esta forma, y pese a los rumores constantes, el norteamericano se muestra cauto ante la posibilidad de que todos estos spin-offs cuenten con un gran crossover. Esto no sería tan descabellado si prosigue el modelo de Marvel, donde todos los personajes acaban encontrándose.

