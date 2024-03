'The Ones Who Live': ¿Cuántos capítulos tiene la serie de 'The Walking Dead' con Rick y Michonne? Fechas de estreno y dónde verla

Tras los pasos de Dead City y Daryl Dixon, el universo The Walking Dead estrena el spin-off más esperado en su historia. The Walking Dead: The Ones Who Live supone el retorno de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) a la franquicia que nacía en los cómics de Robert Kirkman en 2003 y posteriormente daba el salto a su adaptación en serie en 2010.

Se tratan de dos de los personajes más queridos por el fandom de los muertos vivientes de AMC, quienes vivieron la desaparición de Rick Grimes en el puente como uno de los momentos más trágicos de la temporada 9. Posteriormente, el sheriff regresaba momentáneamente en el capítulo final de la temporada 11 para confirmar que estaba vivo y que había sido retenido por la República Cívica Militar.

Este es precisamente el punto de partida de la nueva serie, donde Rick y Michonne lucharán con todas las fuerzas por reencontrarse y poder regresar junto a sus dos hijos a Alexandria. Un camino de vuelta que no será nada fácil.

¿Cuándo se estrenan los episodios de 'The Walking Dead: The Ones Who Live' en AMC+?



Con una duración de 60 minutos, The Walking Dead: The Ones Who Live comienza sus emisiones en España el próximo 26 de febrero y estrenará sus seis episodios de manera semanal. Tan solo el primero de ellos llegará esa misma noche en abierto al canal de televisión lineal AMC a las 21:10h, el resto podrán verse en AMC+. Así quedarán las fechas de estreno del resto de episodios:

'The Walking Dead: The Ones Who Live', episodio 1 , se estrena el 26 de febrero . Disponible en AMC+ España.

, se estrena el . Disponible en AMC+ España. 'The Walking Dead: The Ones Who Live', episodio 2 , se estrena el 4 de marzo . Disponible en AMC+ España.

, se estrena el . Disponible en AMC+ España. 'The Walking Dead: The Ones Who Live', episodio 3 , se estrena el 11 de marzo . Disponible en AMC+ España.

, se estrena el . Disponible en AMC+ España. 'The Walking Dead: The Ones Who Live', episodio 4 , se estrena el 18 de marzo . Disponible en AMC+ España.

, se estrena el . Disponible en AMC+ España. 'The Walking Dead: The Ones Who Live', episodio 5, se estrena el 25 de marzo . Disponible en AMC+ España.

se estrena el . Disponible en AMC+ España. 'The Walking Dead: The Ones Who Live', episodio 6, se estrena el 1 de abril. Disponible en AMC+ España.

Además del regreso de Andrew Lincoln, como el sheriff Rick Grimes, y Danai Gurira, como la experta en catanas Michonne, la nueva serie contará con otros viejos conocidos de la franquicia. Pollyanna McIntosh volverá como Jadis, el personaje sin escrúpulos que fue encargado de la desaparición de Rick.

A estos se unen en el reparto Lesley-Ann Brandt, actriz conocida por Lucifer o Spartacus; Frankie Quinones, actor de Lo que hacemos entre las sombras; y el archiconocido Terry O'Quinn, quien fuera John Locke en los 120 episodios de Perdidos. Completan el reparto Breeda Wool (UnREAL) y Frankie Quinones (This Fool), entre muchos otros.

