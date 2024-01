El presupuesto astronómico de la nueva serie sobre Rick y Michonne para el universo 'The Walking Dead'

El universo The Walking Dead se ha sumado a la moda de aquellas series que cuentan con presupuestos astronómicos para la creación de cada capítulo. La ficción creada por Greg Nicotero se suma al selecto club de las producciones más caras de la televisión, asemejándose al presupuesto de Urgencias (13 millones de dólares por episodio) o The Crown (13 millones), pero muy lejos de los números de Stranger Things (30 millones) o El señor de los anillos: Los anillos de poder (58 millones).

The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie que trae de regreso a los personajes de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), costará 13,7 millones de dólares por episodio, según Screen Rant. La ficción cuenta con seis capítulos, por lo que el coste de producción ascendería hasta los 82 millones.

Esta cifra superaría a The Walking Dead: Dead City y sus 12 millones por episodio, que ascendió en su totalidad a 72 millones de dólares. Un número que habría sido parecido al del spin-off TWD: Daryl Dixon, muy por encima de la serie original y sus tres millones de dólares por capítulo.

El motivo detrás del presupuesto 'The Ones Who Live'

Cuando The Walking Dead comenzó, su presupuesto era de 3,4 millones de dólares por episodio, pero luego el coste se redujo a unos 2,75 millones de dólares para las siguientes temporadas. Un coste que por aquel entonces resultaba bastante elevado, pero que actualmente ya no es mucho teniendo en cuenta el incremento del dinero en las campañas de promoción internacional, que se suma a la inflación y a la realización del CGI, explicando el precio de la nueva producción de AMC.

También es relevante señalar que el caché de los actores principales también ha incrementado mucho con el paso de los años, ejemplificado en el propio sueldo de Andrew Lincoln, quien pasó de cobrar 45.000 dólares por capítulo en la primera temporada a 650.000 dólares. Una cifra que habría aumentado considerablemente en esta nueva serie.

The Walking Dead: The Ones Who Live recoge el reencuentro de Rick y Michonne tras su salida de la serie madre, que nos llevó a pensar incluso que el ex sheriff podía haber muerto tras la explosión del puente y su posible traslado en helicóptero a la República Cívica Militar. La nueva ficción tendrá que explicar qué fue de ellos desde entonces y si su amor sigue intacto como el primer día.

