¿Echó de malas maneras 'The Walking Dead' al actor Chandler Riggs (Carl) de la serie?

En la temporada 7 de The Walking Dead, los espectadores eran testigos de la salida inesperada del actor Chandler Riggs, quien interpretara a Carl Grimes desde el inicio, pese a que el personaje original de los cómics sobrevivía a los eventos postapocalípticos hasta el final y se convertía en el gran protagonista del mismo.

Esto provocaba que muchos quedaran contrariados ante este cambio de guion, mientras que otros tantos celebraban la creatividad y despedían a uno de los personajes que creaba más división entre el fandom de la franquicia.

Las especulaciones sobre esta salida no han dejado de producirse desde entonces, siendo señalado por gran parte del público como un despido cuasi improcedente y más después de los comentarios vertidos por el joven intérprete. Algo que ahora ha quedado plasmado en un hilo viral en X, antes conocida como Twitter, que aúna todo lo que se ha dicho.

Directo desde Twitter Latinoamérica, más concretamente desde Pop's Lit, esta cuenta hace un repaso al trabajo de Riggs en The Walking Dead, donde permaneció de los 10 hasta los 18 años. En sus primeros tiempos en la ficción de AMC, Riggs recibió clases particulares en casa, pero después decidió retomar los estudios en una escuela de secundaria de Georgia. "Chandler y su familia vivían en Atlanta, Georgia, mientras que TWD se filmaba enteramente en Senoia, Georgia, a una hora aproximadamente de distancia", comienza recogiendo el hilo.

Tras finalizar sus estudios y decidir comenzar una carrera universitaria en Auburn, Alabama, Riggs se mantuvo más que dispuesto a continuar hasta el final de TWD, compaginando ambas opciones, como ya venía haciendo desde su infancia, y reiterándoselo de manera repetida a la producción. Pero, en una reunión anterior a la temporada 8 con el showrunner, Scott Gimple, este nunca le mencionó nada de la muerte de Carl, quedando conmocionado al enterarse de esta tan solo unas semanas antes de su rodaje.

La salida violenta de Chandler Riggs de 'TWD'

"Estaba planeando ir a la universidad cuando me enteré. Lo descubrí cuando estaba ensayando para el episodio seis en junio. Fue una gran sorpresa para mí, para Andrew Lincoln y para todos, porque no creo que nadie lo viera venir", confesaba Riggs, quien a lo largo de los años mostraba su dolor ante este acontecimiento.

Unas palabras ante las que su propio padre se acabó sumando en su cuenta de Facebook, confirmando lo que ya era un secretos a gritos. "Ver cómo Gimple despidió a mi hijo tan solo dos semanas después de su 18 cumpleaños, tras decirle que lo querían por 3 años más, fue decepcionante... Nunca confié en Gimple o AMC, pero Chandler sí. Sé lo mucho que le dolió. Pero sabemos con certeza lo afortunados que hemos sido de ser parte de todo esto y todo el amor que hemos recibido de los fans por tantos años", añadía este.

Según diversas voces críticas, entre ellas las de hilo de Twitter, esto se producía presuntamente como parte de una estrategia de AMC para abaratar costes, en un momento en el que el sueldo de Chandler Riggs iba a aumentar ante su mayoría de edad. Llamado a ser el gran protagonista, siguiendo el hilo argumentativo de los cómics, su salario habría sido de los más altos de la serie.

Para muchos este fue el comienzo de un declive que provocó la salida de Andrew Lincoln y Danai Gurira poco después de la de Riggs, aunque ambos volverán próximamente como Rick y Michonne en el esperadísimo spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live. Si bien, la serie logró continuar hasta el desenlace en la temporada 11, alcanzando alabanzas de los espectadores y abriendo un abanico de posibilidades a ficciones posteriores que han recibido grandes críticas como Dead City o Daryl Dixon.

Sin ningún tipo de rencor, Riggs aparecía en el episodio final de la serie en forma de easter egg, formando parte de la población de Hilltop. Después de tomarse un año sabático tras el desenlace y posteriormente comenzar la universidad, el actor norteamericano ha aparecido en contadas ocasiones en televisión, siendo una de las últimas la serie A Million Little Things, durante cuya emisión, en 2019, sufrió un percance al caerse de un caballo. El actor también aparecerá en 2024 en el filme Breakup Season, de H. Nelson Tracey. Siempre mirando hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado.

