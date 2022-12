Todo lo que sabemos sobre ‘Dead City’, el spin-off de ‘The Walking Dead’ con Negan y Maggie

Después de 11 temporadas y 12 años en antena, la serie The Walking Dead se despedía de los espectadores, pero dejaba en el aire el futuro de sus personajes. Una serie de protagonistas entre los que destacaban en las últimas temporada s Negan y Maggie, archienemigos eternos después de que Negan matara en el pasado a Glenn e intentara redimirse posteriormente. Una historia conflictiva que veremos ampliada dentro de poco con el lanzamiento de la esperadísima The Walking Dead: Dead City.

La sinopsis: una Nueva York infectada de caminantes

El último episodio de TWD nos mostraba la redención de Negan (Jeffrey Dean Morgan), pese a que Maggie (Lauren Cohan) era incapaz de perdonarle. No obstante, la líder de Hilltop mostraba un acercamiento hacia este y le permitía vivir en Alexandria. Ahora, los dos personajes protagonizarán su propia serie, que hará que se trasladen a la ciudad de Nueva York, donde deberán cumplir una peligrosa misión.

Según sabemos por la sinopsis, la urbe “está llena de caminantes, pero también de ciudadanos que han hecho de Nueva York un mundo aislado lleno de anarquía, peligro, belleza y terror". Un lugar donde la presencia de la República Cívica Militar también podría ser relevante. Dead City está desarrollada por Eli Jorné tras haber sido guionista en la serie madre, siendo supervisado de cerca por Scott M. Gimple.

Nuevas imágenes: Negan y Maggie se ven las caras

Fecha de estreno: el planning de AMC

Dead City ha sido anunciada para 2023 en AMC+ (presumiblemente en España a través de FOX), un año en el que también podríamos ser testigos de la ampliación de la franquicia con la serie protagonizada por Rick y Michonne, la de Daryl Dixon o la nueva temporada de Fear The Walking Dead.

El reparto de 'Dead City'

A la espera de nuevas actualizaciones sobre el casting oficial de la serie, Dead City ya ha dejado entrever a varios miembros de su casting, más alla de Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan. De esta forma, se sumarían a la franquicia TWD los actores Gaius Charles (Salt), Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i), Zeljko Ivanek (Hannibal), Jonathan Higginbotham (The Blacklist), Karina Ortiz (Orange is the New Black), Caleb Reese Paul (FBI), Eleanor Reissa (La conjura contra América), Aixa Kendrick (Hermanísimas) y Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam).

El primer adelanto de la serie

