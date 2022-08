El spin-off de 'The Walking Dead' con Maggie y Negan cambia de título

No hay límites para el fenómeno The Walking Dead. Ahora que se aproxima el final de la serie principal (la última temporada empezará a emitirse este octubre), toca que la lucrativa marca asentada por Robert Kirkman desde los cómics siga fluctuando a través de los varios spin-offs a los que ha dado pie. Ya hemos tenido Fear the Walking Dead o Tales of the Walking Dead, pero pronto habrá mucho más: desde un spin-off centrado en Daryl (Norman Reedus) hasta una serie con Rick Grimes y Michonne (Andrew Lincoln y Danai Gurira), esta última luego de que AMC cancelara las dos películas que contendrían su historia.

Y aún hay más. El pasado marzo AMC anunció otra serie derivada de The Walking Dead con el objetivo de indagar en unos personajes concretos, y según trascendió se titulaba The Walking Dead: Isle of the Dead. Dicha serie tomaría lugar cronológicamente según concluya The Walking Dead, y estaría encabezada por dos personajes tan magnéticos como Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), según inician un peligroso viaje a Nueva York… o a lo que ha quedado de la ciudad tras la pandemia zombi. Ese Isle of the Dead hacía referencia inequívoca a Manhattan, pero ha habido un ligero cambio de planes, y la serie de Maggie y Negan ya no se titula así.

Según revelan las redes sociales correspondientes, el spin-off se llama ahora The Walking Dead: Dead City, volviendo a repetir el “dead” mientras se ajusta a una aparente moda de títulos cacofónicos (recordemos ese El señor de los anillos: Los anillos de poder que llega a Amazon). Por lo demás está claro que Dead City también se refiere a Nueva York, donde acudirán Maggie y Negan por algún motivo (uno que posiblemente nos desvele el final de The Walking Dead) encarando una peligrosa aventura. Según sabemos por la sinopsis, la urbe “está llena de Caminantes, pero también de ciudadanos que han hecho de Nueva York un mundo aislado lleno de anarquía, peligro, belleza y terror”.

Dead City está desarrollada por Eli Jorné tras haber sido guionista en la serie madre, siendo supervisado de cerca por Scott M. Gimple. El plan inicial es que conste de una única temporada de seis episodios (es decir, una miniserie), aunque ya conocemos cómo se las gastan los artífices de este universo en cuanto al ánimo exploit. El cambio de título del spin-off llega en pleno rodaje y coincide con el anuncio de que Dean Morgan se incorpora al reparto de la cuarta temporada de The Boys, de forma que el actor tendrá que compatibilizar su agenda entre ambas series. Dead City aún no tiene fecha de estreno en AMC.

