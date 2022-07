'The Walking Dead' cancela las películas de Andrew Lincoln para convertirlas en una miniserie

Trascendiendo plenamente el éxito de las viñetas de Robert Kirkman, la adaptación al audiovisual de The Walking Dead lleva tiempo siendo la serie estrella de AMC, y una de las que más audiencia congrega por muchas temporadas que lleve en antena. De ahí que a la serie no le haya quedado otra que alumbrar multitud de spin-offs, mientras la cabecera principal llega a su final este mismo año. En cuestión de semanas asistiremos a los últimos episodios de su temporada 11, pero eso no significará ni por asomo que The Walking Dead haya terminado. Tenemos los spin-offs, y también tenemos una trilogía de películas protagonizada por Andrew Lincoln como Rick Grimes. O al menos la teníamos.

El plan de que Lincoln protagonizara tres largometrajes bajo el sello The Walking Dead era tan ambicioso como ajustado a la escala que ha terminado poseyendo la IP, de ahí que algunos fans estuvieran inquietos por la falta de noticias que habían llegado desde que se anunciaron. Hoy, en la Comic Con de San Diego, por fin se ha sabido a qué se debía esta escasez de novedades: los responsables de The Walking Dead se lo han pensado mejor, y han modificado el proyecto de forma que ahora sea una miniserie de seis episodios centrada igualmente en Rick, y desarrollada por el mismo Scott M. Gimple que ejerció de showrunner entre la cuarta y la octava temporada de la serie madre.

La revelación ha tenido lugar según Lincoln aparecía en el panel de The Walking Dead en compañía de una figura que ha enfervorecido a los fans: Danai Gurira, intérprete de Michonne. Luego de The Walking Dead Gurira ha sido vista en Marvel dando vida a Okoye (vinculada a Black Panther), pero Michonne ha seguido siendo un favorito de la audiencia, y la idea es que sea la coprotagonista de la serie de Rick. De esta forma el romance intermitente de ambos personajes alcanzará su desenlace, concluyendo “una historia de amor épica entre dos personajes cambiados por un mundo cambiado”, según se ha descrito el proyecto.

“Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido con una guerra contra los muertos… y también, una guerra contra los vivos”, continúa la sinopsis. Pese a la cancelación de la trilogía, Lincoln está encantado con este cambio de planes. “Ha sido un viaje extraordinario interpretar a Rick Grimes durante una década”, declaró en el evento. “Las amistades que he hecho en el camino son profundas y duraderas, así que es apropiado que finalmente pueda completar la historia con Danai, Scott y el resto de la familia de The Walking Dead. Estoy muy emocionado de volver a la pantalla como Rick, de reunirme con Danai Gurira como Michonne, trayendo a los fans una historia de amor épica”.

“No puedo esperar a coger la katana de nuevo”, proclamó Gurira por su parte, entre los aplausos de los fans. Por ahora no hay más detalles de la miniserie, ni tampoco se ha tanteado una fecha de estreno.