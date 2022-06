El creador de ‘The Walking Dead’ habla sobre el origen del virus: “Nunca me ha interesado”

Cuando parecía que el final definitivo de The Walking Dead abordaría el origen del virus causante del apocalipsis, un nuevo jarro de agua fría ha caído sobre el fandom. El creador de los cómics originales, y productor y guionista de la serie de AMC, ha revelado que no le interesa hablar en su obra sobre el desencadenante del despertar zombie.

"Realmente nunca me ha interesado lidiar con la causa del brote de zombies", escribía Kirkman en el tomo 41 de The Walking Dead Deluxe, una edición especial que se presentaba recientemente. "Mi opinión ha estado bien documentada, pero la versión corta es que cualquier explicación detallada llevaría las cosas demasiado lejos en el ámbito de la ciencia ficción. Creo que es mejor dejarlo sin resolver. De esa manera, la historia permanece fundamentada".

Esto no sorprende a muchos, puesto que Kirkman siempre ha evadido las preguntas que le cuestionaban sobre el origen de este virus. De hecho, The Walking Dead: World Beyond indagaba en una posible aparición artificial en un laboratorio, para después dejarnos con las ganas de más y crear una mayor confusión. La serie se despedía en 2020, después de dos temporadas.

No es la primera vez que Kirkman ha hablado de este asunto, puesto que bromeaba en 2020 sobre que todo podría haber sido provocado por los extraterrestres. Un claro guiño a La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, donde los científicos incidían en que el apocalipsis había nacido en una sonda espacial. Un chiste que Kirkman debía desmentir rápidamente.

Si bien es cierto, el autor ha sido muy consciente del interés que este tema ha suscitado entre los espectadores, por lo que ha intentando "complacerlos de vez en cuando de formas que me parecían interesantes". Algunos personajes como Milton Mamet (Dallas Roberts) investigaban este misterio, que parece que nunca tendrá resolución. ¿Ha sido inteligente Kirkman al evitar crear posibles conflictos con un desenlace que no esté a la altura?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.