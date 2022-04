Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan se despiden de ‘The Walking Dead’ tras el rodaje del último episodio

Después de 11 temporadas emitidas y 12 años trabajando junto a los zombies de AMC, la serie The Walking Dead rodaba su último episodio estos mismos días. Los protagonistas se mostraban emocionados en las redes sociales ante el desenlace, que nos traía emotivas despedidas como las de Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan.

Tras transformarse del villano al héroe de la historia, quien fuera Negan ha conseguido ganarse el apoyo del público. No lo tenía nada fácil después de arrebatarnos a personajes muy queridos como Glenn. Ahora, Jeffrey Dean Morgan ha dedicado un mensaje de despedida a la adaptación de los cómics de Robert Kirkman, que le permitía aparecen en pantalla estos meses junto a su mujer, la actriz Hilarie Burton, y el hijo de ambos.

"Mi último día. Gracias a todos. No hay palabras más allá de eso... me llevará un poco procesar todo esto. Qué camino ha sido. Enorme amor por el elenco y el equipo... Y en cuanto a todos los que ven The Walking Dead, gracias probablemente no sea suficiente, pero es todo lo que tengo", acompañaba de una imagen de sí mismo en la serie junto a la careta que llevaba junto a Alpha.

Por su parte, su acérrima enemiga Maggie (Lauren Cohan) y una de las grandes heroínas en TWD, desde su aparición en la 2T, también decía adiós en su cuenta de Instagram. "No tengo palabras ahora mismo, pero quiero levantar mi copa por el equipo de The Walking Dead. Gracias. 11 temporadas. Mi corazón está lleno".

Pese a la triste despedida de la serie, ambos volverán a aparecer como Negan y Maggie en el spin-off Isle of the Dead. Se trata de una nueva vuelta a la historia de la serie original, que ya ha contado con otras ficciones como Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, y próximamente también abordará Tales of the Walking Dead, la serie de Daryl y Carol y la película de Rick. Esto no es solo más que el comienzo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.