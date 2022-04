La conmovedora despedida de Norman Reedus de ‘The Walking Dead’ tras el rodaje del último episodio

Han pasado 12 años desde que los zombies de The Walking Dead condenaran a la humanidad a uno de los apocalipsis más terroríficos de la televisión. La serie nos regalaba grandes personajes como Rick, Negan o Carol, pero pocos a los que el público tenga tanto cariño como Daryl Dixon. El actor Norman Reedus se despedía del personaje a través de las redes sociales tras el rodaje del último episodio de la serie.

"Esto ha terminado. 11 temporadas, 12 años. Nunca me habían golpeado tanto y ha sido una maravilla absoluta. Gracias a todos los que realizaron este viaje con nosotros y menudo viaje ha sido", señalaba el actor junto a un video de Melissa McBride (Carol) y él mismo. Además, el estadounidense también compartía una fotografía junto a Michael Rooker, quien en las primeras temporadas interpretó a su hermano Merle.

Reedus también era noticia estos días por la paralización momentáne de las grabaciones de la serie de AMC, después de sufrir un percance por el que sufría una conmoción cerebral. Algo que no impidió su recuperación acelerada y el retorno al set, donde compartía los últimos momentos juntos a sus compañeros.

El productor y director Greg Nicotero también publicaba su propio vídeo junto a Reedus, donde hablaban del final horas antes de que se produjera. "Dentro de 12 horas, el mundo será un lugar diferente", señalaba Nicotero. Esto provocaba una divertida coletilla de Reedus: "Yo probablemente estaré llorando en el suelo del baño junto a un Martini".

El principio del fin

Pese a que se trata de una trágica despedida, lo cierto es que este es tan solo el comienzo del universo The Walking Dead. Después del exitoso spin-off Fear The Walking Dead y el malogrado The Walking Dead: World Beyond, otras dos series se encuentran en marcha. Por una parte, Daryl y Carol tendrán la suya propia como venía señalándose desde hacía años, mientras que Maggie y Negan también protagonizarán otra.

Además de este futuro prometedor, las adaptaciones de los cómics creados por Robert Kirkman también contarán con una película protagonizada por Rick Grimes (Andrew Lincoln), que podría explicar lo que sucedió después de su desaparición repentina de la serie (a la espera de ver si regresa en la undécima y última temporada).

