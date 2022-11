Final explicado de 'The Walking Dead': el momento de la República Cívica y la Alianza de los Tres

[Esta noticia contiene spoilers del final de The Walking Dead]

La aparición de la Commonwealth en The Walking Dead vislumbraba la posibilidad de que los supervivientes al apocalipsis zombie se concentraran en grandes núcleos poblacionales. Unos emplazamientos donde se pugna por la reconstrucción de un Nuevo Orden Mundial y el retorno a una vida normal, sin olvidar el peligro del exterior. Un hecho que tomaba forma en el episodio 11x24 Rest in Peace, el final de la serie.

El desenlace cerraba filas en torno a la Commonwealth y la nueva amistad con sus comunidades vecinas, plantando la semilla de potenciales grupos armados y establecidos en sociedades complejas. Una puerta abierta para la presentación de la República Civil y sus socios de la Alianza de los Tres. Unos grupos relacionados con la desaparición de Rick (Andrew Lincoln) en la temporada 9, que aparecían en la última secuencia de la serie y se relacionan con el nuevo spin-off que protagonizará el sheriff.

El descenso a los infiernos de Pamela Milton

Tras frenar la tiranía de Pamela Milton en la Commonwealth, en una escena con grandes dosis de épica, y enterrar a los últimos caídos- con la trágica muerte de Rosita-, la serie daba un salto temporal de un año. Unos meses en los que Ezekiel (Khary Payton) se ha convertido en el gobernador de la Commonwealth, con Mercer como segundo al mando y rememorando los grandes tiempos en los que fue el líder de El Reino.

Mientras tanto, Alexandria, Hilltop y Oceandise han conseguido superar todos los baches que provocaron sus destrucciones en el pasado, delegando su máxima responsabilidad a figuras como Aaron (Ross Marquand) y Maggie (Lauren Cohan). En armonía con los habitantes de la Commonwealth, todos conforman conjuntos poblacionales e intercambios comerciales entre ellos, primando el tender la mano al otro. El sueño de antaño de Rick.

Pero, pese a la época de bonanza, Daryl (Norman Reedus) decidía decir adiós a todos y emprender un viaje en la búsqueda de otros supervivientes. Una excusa para seguir las pistas a Rick, después de que Judith le confesara en el hospital que su madre adoptiva creía que aún estaba vivo. Así, este emprendía un viaje en moto directo al spin-off que encabezará próximamente, dejando atrás a su mejor amiga, Carol (Melissa McBride), quien se caía de este proyecto.

Daryl también dejaba a Judith (Cailey Fleming) y a R. J. a cargo de los miembros de la comunidad de Alexandria, bajo la promesa de que seguiría buscando a sus padres incansablemente. Un fundido a negro que presagiaba un broche de oro definitivo para la serie, pero que era interrumpido por el momento que todos esperábamos... ¡la reaparición de Rick y Michonne!

"Somos los que vivimos"

El retorno de Rick y Michonne, quienes se encuentran en lugares alejados, se conectaba a través de una carta, acompañada de momentos de algunos de los personajes de la serie y sus propias voces. Unos flashbacks que confluían finalmente en un mensaje final: "somos los que vivimos". Unas palabras que eran pronunciadas por primera vez por Rick en la temporada 5, después de su enfrentamiento con Pete (Corey Brill).

Esta frase se la repetiría Michonne a Rick en la temporada 7, en el episodio Corazones que aún laten . "Seguimos vivos, Rick. Después de lo que ha pasado. Un montón de cosas que traían muerte y a pesar, o tal vez a causa, de ello, lo hicimos. Seguimos aquí. Los dos. Seguimos en pie. Y seguiremos en pie. Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos para que eso signifique algo? Nosotros somos los que actuamos. Tú lo dijiste. Somos los que vivimos. Y por eso hay que luchar", pronunciaba el personaje interpretado por Danai Gurira, quien volvía a repetir la frase en el episodio posterior, Una piedra en el camino.

"Esta frase siempre fue bastante salvaje", ha explicado a Entertainment Weekly Scott M. Gimple, el productor y guionista de la serie,. "Nunca creí que se aplicara solo a las personas vivas, me parece que hay un continuum de relación y de amor que no se puede extinguir. Eso es lo que se forja en este infierno que hemos vivido y lo triunfal es que vivimos para siempre el uno para el otro, y más allá. Ese es para mí el mensaje".

Esta frase interconectaba a los dos personajes, quienes están buscándose mutualmente y nos dejaba ver una imagen renovada de Michonne, quien porta una curiosa armadura. Recordemos que en su última aparición se encontraba con un grupo tumultuoso de supervivientes, por lo que habrá que explicar qué fue de su búsqueda de un Rick cautivo.

La República Cívica Militar y la Alianza de los Tres

Un desorientado y descuidado Rick se dejaba ver en el último episodio de The Walking Dead, donde escondía una mochila con sus pertenencias y pistas sobre su paradero. Tan solo unos momentos después era interceptado por un helicóptero negro de la República Cívica Militar (conocida como la CRM, por sus siglas en inglés), el brazo militar de la República Cívica. Unos soldados que instaban al alguacil a que regresara sin resistencia con ellos.

Así, la serie indagaba más en esta República Cívica, que veíamos de pasada en The Walking Dead y de la que conocíamos más detalles en el spin-off The Walking Dead: World Beyond. Una organización autoritaria, misteriosa y muy avanzada, que cuenta con hasta 200. 000 habitantes en una ciudad fortificada de Philadelphia (Pensilvaia, EE UU). Un skyline que parece precisamente ser el que entrevé Rick.

A su vez, este lugar se trata de la ciudad líder de la Alianza de los Tres, que supone un acuerdo con otros dos asentamientos en Portland y Omaha, este último contando con su satélite el Campus de Colonia, que era destruido finalmente en World Beyond. Un lugar que también posee territorios en Nueva York y cuyos jefes son exlíderes de las fuerzas armadas.

Aún se sabe poco de la República Cívica, más allá del carácter feroz con el que ocultan sus secretos, sus experimentos con los muertos vivientes y su necesidad de no revelarse al resto de supervivientes. Una organización caracterizada por una insignia con tres círculos, que significa la presencia de las tres civilizaciones y que no aparece en los cómics originales de Robert Kirkman.

Además, esta organización divide a las personas en A (personas con habilidades de liderazgo y disposición para luchar) y B (personas que no tienen capacidades para luchar). Un hecho íntimamente relacionado con el papel que determina en esta sociedad una persona, siendo un agente experimental o un trabajador más.

Jadis era la única que tenía contacto con esta organización en The Walking Dead, consiguiendo un pase par ir con ellos al entregarles a Rick, después del accidente del puente. Una serie de acontecimientos que provocaba que muchos esperaran una confrontación entre la Commonwealth y la República Cívica, aunque parece ser que, por el momento, esta segunda organización tendrá ocasión de lucirse individualmente en los spin-offs.

¿Pero por qué sonríe Rick?

El cautiverio de Rick chocaba con su risa al ser descubierto por la CRM. Un hecho que podría tener respuesta en el penúltimo episodio 11x23 Familia, a través de uno de los diálogos que mantiene Ezekiel con Negan (Jeffrey Dean Morgan), mientras Maggie escucha la conversación.

"Yo ni quisiera debería estar aquí. La muerte vino a por mí. Y aún sonrío. La guerra vino a por mí. Y aún sonrío. El cáncer. Y aún sonrío (o lo intento al menos). Lo intento", señalaba el nuevo gobernador de la Commonwealth.

De esta forma, Rick sonríe al pensar en reencontrase con los suyos, especialmente con sus hijos. En el último episodio, la joven Judith emulaba los inicios del sheriff en la serie, al desmayarse después de recibir una bala en el hombre y tener que aguardar en una habitación del hospital, cuya puerta era bloqueada por una camilla. El mismo suceso que vivió su padre en el primer capítulo de The Walking Dead. Y del que ambos salieron con vida.

Ahora, Judith empuña la katana y la pistola para defender a su hermano R.J., demostrando que el legado de Michonne y Rick aún sigue muy presente. ¿Veremos pronto un reencuentro entre la familia Grimes? Esto no ha hecho más que comenzar.

