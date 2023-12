La nueva serie de 'The Walking Dead' regresa con otro de los personajes más misteriosos más allá de Rick y Michonne

El regreso de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) al universo The Walking Dead está cada vez más cerca. El próximo 25 de febrero, AMC+ estrenará el nuevo spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live, donde finalmente conoceremos qué fue del sheriff tras la explosión del puente y su posterior rescate en helicóptero, así como las peripecias de su amada para ir en su búsqueda.

Pero Rick y Michonne no serán los únicos que vuelvan a la franquicia. Entre los personajes de la serie original, Jadis ya sonaba como una de las posibles protagonistas de esta nueva ficción, después de los encontronazos que tuvo con Rick y tras ser la responsable de su rescate-secuestro en helicóptero.

El medio estadounidense Entertainment Weekly compartía en exclusiva una primera imagen de la actriz Pollyanna McIntosh en su retorno como la misteriosa Jadis, quien nos nos dejó en el pasado con muchas preguntas sin respuesta.

Jadis (Pollyanna McIntosh) en 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

Al igual que pasara en los cómics originales escritos por Robert Kirkman, los espectadores conocían a Jadis Stokes, cuyo nombre real es Anne, apareciendo por primera vez en la temporada 7 de The Walking Dead. Esta se presentaba como la líder de la banda de Los Carroñeros, que habitan en un basurero en las cercanías de Alexandria y poseían conexiones con la República Cívica Militar.

Después de formar una alianza con los habitantes de Alexandria contra Los Salvadores, Jadis acababa traicionando a Rick. Este sería el punto de no retorno para ella y sus compañeros, que tras intentar mantenerse neutrales serían masacrados por Simon (Steven Ogg).

En el enfrentamiento final entre Rick y Negan, la 'amienemiga' de todos encontraba al último al borde de la muerte y decidía salvar su vida, manteniéndolo preso durante un tiempo. Negan terminaba escapando y prometiéndole venganza en un futuro por lo que Simon había hecho a los suyos.

Con la gran guerra finalizada, Rick permitió a Jadis que formara parte de la comunidad de Alexandria, donde comenzó a tener un acercamiento con el padre Gabriel. Pero todo formaba parte de su plan para contactar con la CRM, con los que al parecer mantenía un intercambio de prisioneros. Finalmente, Jadis sentía remordimientos por esta entrega y decidía abandonar a Gabriel en el vertedero.

En ese mismo instante es cuando un malherido Rick surgía ante sus ojos tras el accidente con los zombies y los explosivos en el puente, con el todos creyeron que el sherriff había muerto. Este resultaba el pase definitivo para que Jadis fuera aceptada en la CRM.

Su nueva vida allí es precisamente la que conoceremos en los episodios de la nueva serie que sigue los exitosos pasos de The Walking Dead: Dead of City y The Walking Dead: Daryl Dixon, que estos meses conquistaban a los fans de los muertos vivientes de AMC.

