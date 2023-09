'Daryl Dixon' resuelve uno de los mayores misterios de 'The Walking Dead', 12 años después

Al inicio de la tercera temporada de The Walking Dead, Lori (Sarah Wayne Callies) fallecía trágicamente en la prisión durante el ataque de una horda zombie, mientras daba a luz a su segunda hija. Este suceso acarreaba numerosas consecuencias en la vida del ex sheriff Rick (Andrew Lincoln) y sus vástagos, Carl (Chandler Riggs) y Judith (Cailey Fleming).

La historia resultaba muy diferente a la narrada en los cómics creados por Robert Kirman, donde Lori conseguía sobrevivir al parto, pero finalmente era asesinada junto a su hija en el fuego cruzado entre los supervivientes al apocalipsis.

Ambas tramas, tanto la de la serie como la del libro, abrían incógnitas acerca de qué pasaría si una mujer embarazada era mordida teniendo aún a su niño en el vientre. Un misterio que el spin-off Daryl Dixon acaba de resolver en la emisión de sus primeros capítulos, donde conocíamos en profundidad la historia de Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).

Daryl Dixon y su protegido, Laurent

Después de ser testigos de la masacre ocurrida en el convento que acogía a Daryl (Norman Reedus), la serie ha ahondado en la historia del joven Lurent. Las primeras hipótesis han apuntado hacia su posible inmunidad al virus y sus poderes cuasi sobrenaturales. Laurent resultaba ser el sobrino de la monja Isabelle (Clémence Poésy), cuya madre fue mordida durante el brote inicial del virus zombie que asoló a Francia.

Lily (Faustine Koziel), quien en ese momento estaba embarazada, fue mordida por un muerto viviente y fallecía dramáticamente. Esta mujer después resurgía como uno de los zombies, pero las monjas de la Abadía de Santa Bernadette decidían hacerle una cesárea y sorprendentemente daba a luz a un niño totalmente sano.

¿Se transmite el virus zombie a través del embarazo?

Este hecho provocaba que las monjas de la congregación consideraran este suceso como un milagro y a Laurent como un nuevo Mesías que había que proteger a toda costa. Así, The Walking Dead: Daryl Dixon ahonda en cuestiones aún desconocidas sobre este universo, como la posibilidad de que el embarazo de una mujer zombie no afecte aparentemente al bebé.

Desde que The Walking Dead abordara en los cómics la complejidad de este asunto, otras ficciones de este subgénero del terror también han abordado las consecuencias. En la serie Estamos muertos, de Netflix, ya veíamos cómo una mujer embarazada debía luchar contra los infectados; mientras que en la película Ejército de los muertos, de Zack Snyder, veíamos directamente cómo una de las infectadas daba a luz a un feto zombie.

Sin embargo, la mayor similitud la encontramos una vez más en la serie The Last of Us, donde la madre de Ellie (Bella Ramsey) era mordida antes de que ella naciera y cortara el cordón umbilical que las conectaba. Esto causaba que el personaje se convirtiera en inmune y no desarrollara la enfermedad, algo que podría haber sucedido de igual manera con Laurente en TWD: Daryl Dixon.

