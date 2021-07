Cailey Fleming, la niña de 'Loki' que te sonará de 'Star Wars' y 'The Walking Dead'

Esta noticia contiene spoilers del capítulo 1x04 de Loki

El último episodio de Loki emitido esta semana nos ha mostrado la verdadera historia detrás de Sylvie (Sophia de Martino): desde su infancia en Asgard hasta su posterior huida de la Agencia de Variación Temporal. En este repaso por su juventud, la actriz de 14 años Cailey Fleming era la encargada de dar vida al personaje. Pero seguro que la joven ya te sonaba de antes...

En 2015, Fleming era la encargada de dar vida a la pequeña Rey en Star Wars: El despertar de la fuerza. La estadounidense volvería a aparecer en Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019). Esta era la encargada de interpretar los momentos más emotivos de la nueva trilogía de una galaxia muy, muy lejana, que explicaban el verdadero origen del personaje. Un debut que no podría haber sido más exitoso.

Posteriormente, Fleming trabajaría en las películas El libro del amor (The Book of Love) (2016), Desolation (2016) y El templo (2017), así como en las series Preacher y Better Things. No obstante, 2018 supondría un punto de inflexión en su corta carrera. Este año llegaba a una de las producciones más importantes de AMC: la serie de muertos vivientes The Walking Dead. Un tiempo que coincidía con nuevas participaciones en los títulos Supercon, Hover y Matar o morir. Peppermint.

Su papel de Judith Grimes en TWD sorprendía a los fans de los cómics creados por Robert Kirkman, puesto que este personaje fallecía siendo tan solo un bebé. La nueva trama permitía la llegada de Fleming en la temporada 9, donde gustaba al público por su interpretación. Además, esta encandilaba a todos los miembros del reparto de la serie con su desparpajo durante las grabaciones y la promoción.

Tal ha sido el gusto del público por el personaje de Judith que muchos han pedido un nuevo spin-off situado en su figura, después del ansiado final que llegará próximamente con la temporada 11. Durante este tiempo, Fleming también ha realizado una pequeña colaboración en la ficción Creepshow.

No es de extrañar que la Casa de las Ideas se fijara en ella. Sus antiguos trabajos para Lucasfilm y la serie de zombies emitida por FOX en España (compañías englobadas dentro del conglomerado Disney) ponían en relieve su trayectoria. Pero, además, esta ya había aparecido en un papel similar en 2017 en el cortometraje de ciencia ficción Memoir, de Alexander Jeffery.

Fleming aparecerá muy pronto en los nuevos episodios de The Walking Dead y posiblemente en Loki, serie del Universo Cinematográfico de Marvel que ha mantenido el misterio en torno a su argumento. ¿Continuará la norteamericana sorprendiéndonos con sus interpretaciones?

