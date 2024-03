5 secretos detrás de 'The Ones Who Live': el reencuentro más emotivo entre Rick y Michonne en 'The Walking Dead'

[Este artículo contiene spoilers de los tres primeros episodios de TWD: The Ones Who Live]

RICK y MICHONNE están de vuelta. Los primeros episodios de The Walking Dead: The Ones Who Live explicaban qué había sido de ellos desde sus diferentes perspectivas para acabar confluyendo en el tan anhelado reencuentro entre ambos. Esto sucedía afortunadamente antes de que, como venganza por asesinar a sus compañeros de viaje, la experta en catanas estuviera a punto de liquidar a Rick, quien se escondía tras una de las máscaras del ejército de la República Cívica Militar.

Esta reunión tenía lugar con posterioridad a que atisbáramos pequeños encuentros entre ambos en los sueños del sheriff, al más puro estilo comedia romántica. Así, el tercer capítulo suponía la búsqueda de un plan para que ambos huyeran de la comunidad en la que se encuentran cautivos y en la que fingen no tener contacto alguno para evitar problemas.

Tres primeros episodios que han hecho las delicias del fandom de The Walking Dead y han desvelado grandes incógnitas y secretos, de los que también nos ha hecho partícipes Scott M. Gimple, el creador de la serie.

1- ¿Cómo nació el proyecto 'The Ones Who Live'?

Alrededor de la sexta temporada, el equipo de The Walking Dead comprendió que Lincoln estaba a punto de dejar la ficción, ya que parecía que iba a extenderse hasta el infinito. En ese momento, Gimple decidió dar un golpe sobre la mesa. "Comencé a construir la mitología sobre la República Cívica Militar. Empezamos a incorporar helicópteros y un símbolo en la historia, abriendo una posibilidad para utilizarlos de manera diferente si Andrew se hubiera quedado, dejando una puerta abierta", declara Gimple a CINEMANÍA.

A lo largo de los años, Lincoln y Gimple continuaron viéndose, mientras que el deseo del creador de que el actor volviera a la franquicia siempre se mantuvo intacto. Un empeño ante el que Lincoln finalmente cedió a través de una trilogía de películas, que terminó mutando en la serie The Ones Who Live. Asimismo, Gimple se aseguraba de que Angela Kang (showrunner de TWD) configurara la salida de Michonne (Danai Gurira) de tal modo que cuadrara con lo que él tenía pensado para el futuro.

2- La implicación de los tres en el proceso

El destino quiso que los tres pudieran coincidir para trabajar en la construcción del proceso creativo de la nueva serie. Lincoln fue uno de los más insistentes en añadir pequeños homenajes a los cómics originales de Robert Kirkman, como la pérdida de la mano de Rick, mientras que Danai directamente trabajó como guionista y directora.

"Los nuevos episodios son fruto del trabajo que hicimos Andrew, Danai y yo. Hay grandes guionistas con los que trabajé para dar forma a los guiones, pero la historia fue nuestra de principio a fin. Danai escribió el cuarto episodio, en el que yo di un paso atrás y básicamente dejé que lo dirigiera al completo. De forma egoísta, fue maravilloso tener que dividir el trabajo entre los tres", afirma entre risas Gimple.

3- De Georgia a Nueva Jersey: cambio de set de rodaje

The Walking Dead grabó originalmente sus tramas ambientadas en Alexandria, El Santuario o Hilltop, entre otros tantos lugares icónicos, en Georgia (Estados Unidos), mientras que el rodaje de The Ones Who Live se trasladaba a Nueva Jersey. Así, la ambientación daba un mayor juego al argumento de la serie, como ya demostrara Dead City en Nueva York o Daryl Dixon en Francia.

"Fue extraño ver la conexión que Andrew tuvo con ese set. Algo le hacía decir: 'Oh, está bien. Siento que estamos ante una situación nueva", añade Gimple sobre la imagen de un sheriff renovado.

4- Lo más complicado: de la estructura a los crossovers

A pesar del complejo testigo que Gimple recogía de la serie madre y de los spin-offs anteriores, el showrunner confiesa que la "conceptualización de la serie, la estructura de las historias e incluso los personajes" fueron realmente los retos mayúsculos a los que tuvo que enfrentarse.

Si bien, la ayuda de Andrew facilitó todo el proceso con temas tan arduos como la contratación, el presupuesto, la utilería, la postproducción e incluso el marketing. "Era como tocar en una banda. Muy reconfortante y divertido", agrega el estadounidense.

No obstante, Gimple es consciente de los rumores sobre los posibles crossovers entre los últimos tres spin-offs (Dead City, Daryl Dixon y The Ones Who Live), que hicieron que la presión aumentara para no cometer ninguna contradicción entre ellos. Pese a todo, el creador nunca quiso "esposarlos entre ellos", teniendo siempre en cuenta que lo más importante era "la visión de cada uno de sus creadores".

5- Un cambio de opinión respecto a Rick y Michonne

En The Walking Dead, la trama sentimental entre Rick y Michonne resultó ser totalmente diferente a los cómics de Kirkman. Y es que Rick mantenía realmente una historia de amor con Andrea (Laurie Holden), personaje que la ficción se cargaba en la tercera temporada ante el asombro de los lectores de las historietas.

Michonne retomaba la trama que dejaba Andrea. Una historia sobre la que, como gran enamorado de los cómics, Gimple también tuvo sus dudas iniciales. "En ese momento tan solo era guionista y productor del programa, pero no estaba tomando esas decisiones", agrega el norteamericano.

"Como fan de la ficción, había algo en esos actores que me parecía inevitable y que se estaba colando en mi escritura. Cuando se produjeron un par de escenas entre ellos, me dije: 'Vale. Eso tiene sentido. Sí, eso es lo que me decía mi cerebro'. Era una relación y creo que comenzó en ese mismo momento", revela Gimple sobre estos cambios que han terminado haciendo de The Ones Who Live una de las mejores ficciones sobre zombies de los últimos años. ¿Con qué nos seguirá sorprendiendo el futuro de esta gran historia de amor?

