Así conectan los títulos de los capítulos del spin-off de Rick y Michonne con 'The Walking Dead'

Más allá de las críticas dispares hacia The Walking Dead, el sexto spin-off de la franquicia de los muertos vivientes promete transformarse en el nuevo bombazo de AMC+.

Así, The Walking Dead: The Ones Who Live seguirá los exitosos pasos de las series precedentes del mismo universo, trayendo de regreso a Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), dos de los personajes más queridos por los espectadores, y presentando a figuras tan esperadas como la del malvado general Beale (Terry O'Quinn, Perdidos).

En su versión original, los tres primeros episodios de The Walking Dead: The Ones Who Live recibirán los títulos de 1x01 Years, 1x02 Gone y 1x03 Bye. Estos nombres conectan directamente con el episodio piloto de The Walking Dead, Days Gone Bye.

El homenaje al origen de 'The Walking Dead'

El 1x01 de The Walking Dead, Days Gone Bye, sirvió como presentación de la trama del sheriff Rick (Andrew Lincoln), quien despertaba del coma en un hospital de la ciudad de Atlanta (EE UU) en mitad del apocalipsis zombie.

En esta adaptación de los cómics homónimos de Robert Kirkman, TWD nos mostraba inicialmente al Rick más vulnerable y desconcertado ante los eventos que estaba viviendo. Esto sucederá una vez más con su llegada a The Ones Who Live, donde el personaje retorna después de su accidente en la explosión del puente y el rescate por parte de un helicóptero de la República Cívica Militar, quien lo mantiene cautivo desde entonces, como comprobábamos en el último episodio de la serie original.

Se trata de una declaración de intereses sobre el homenaje de esta serie a los inicios en 2010 de la franquicia de AMC. De hecho, algunas de las primeras imágenes de la nueva ficción de las que ya podíamos disfrutar nos mostraban paralelismos de su argumento con lo que ya habíamos vivido en el pasado.

A falta de conocer nuevos detalles sobre la serie que aterriza el próximo 26 de febrero en AMC+ España, la producción parece que contará con menos de ocho episodios. Una fórmula que ya triunfaba en el lanzamiento de Dead City y Daryl Dixon, evitando al máximo las críticas que denunciaban a la serie madre por las temporadas alargadas hasta la extenuación con episodios de relleno.

