Así fue como surgió el momento más violento del primer episodio de 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

[Este artículo contiene spoilers de The Walking Dead: The Ones Who Live]

A pesar de consagrarse como una de las ficciones de zombies más relevantes de la historia de la televisión, los lectores de los cómics originales de The Walking Dead, escritos por Robert Kirkman, quedaban decepcionados ante ciertos cambios en la adaptación en serie de AMC.

Entre las diferencias más clamorosas se encontraba el hecho de que el sheriff Rick Grimes no perdiera la mano como pasaba en la historia original. Una trama que pasaba a formar parte de la construcción del personaje de Aaron (Ross Marquand) como guiño al fandom de TWD. Ahora, la ampliación de este universo, con hasta tres nuevos nuevos spin-off, podría cambiarlo todo.

El primer capítulo de The Walking Dead: The Ones Who Live, que supone el retorno a la franquicia de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), ha aterrizado con fuerza en AMC+. En sus primeros minutos, la serie muestra cómo Rick se corta la mano en un intento de escapar por enésima de vez de la República Cívica Militar.

Este momento nacía como tributo a los lectores y los fans de la serie, modificando cómo sucedía en el material original del que partía. Así, el creador de la serie, Scott Gimple, ha explicado a CINEMANÍA cómo se decidió apostar por esta secuencia en The Walking Dead: The Ones Who Live.

El creador de 'The Ones Who Live' explica por qué Rick se corta la mano

Gimple, quien fuera guionista y productor de la serie original y creador de varios de los spin-offs, confiesa la importancia que supuso inicialmente "homenajear a los cómics y ser fiel a ellos". Sorprendentemente, el propio Robert Kirkman era quien buscaba que la ficción se alejara para seguir impactando a los espectadores. Algo que ahora cumple al pie de la letra.

"Quería hacer algo diferente. Y a lo largo de los años, desarrollé una filosofía de remezclar el cómic. Tenía muchas ganas de adaptar los cómics, pero también quería que la gente que estaba interesada en ellos se sorprendiera de la misma manera que lo habían hecho al leerlo. Si se trata de algo que conocen bien, no lo harán o no estarán tan involucrados emocionalmente", explica Gimple sobre por qué se decidía añadir ahora este momento.

De esta forma, el showrunner de la nueva serie afirma contundentemente el nivel de implicación de Andrew Lincoln en los nuevos episodios, quien siempre fue uno de los grandes defensores de añadir este momento tan violento y espectacular en el primer capítulo de The Ones Who Live.

"Andy fue un gran defensor. Sé que jugué con la historia varias veces de diferentes maneras y sé que estaba en la mezcla, pero creo que Andy fue el campeón de eso. Rick Grimes está atrapado. Queríamos mostrar que simplemente no se encoge de hombros y se rinde para intentar regresar a casa. Hizo todo lo que pudo para volver, incluso quitarse la mano y aun así no pudo hacerlo", añade Gimple sobre la insistencia de Lincoln sobre añadir este momento en la historia.

En los cómics, Rick perdía la mano en su encuentro con el Gobernador, quien controlaba con un gran nepotismo el pueblo de Woodbury y promulgaba el terror entre sus habitantes. Así, su mano derecha era seccionada, pero esto no ocurría en la serie, donde se jugó con el hecho de que el personaje sufriera en varias ocasiones una lesión peligrosa en esta extremidad. Esto también se repetía en una secuencia en la que el propio villano exigía a Rick que cortara la mano de su hijo Carl (Chandler Riggs) ante la negativa reiterada de este.

AMC+ España estrena semanalmente un nuevo episodio de The Walking Dead: The Ones Who Live, que aterrizaba este mismo lunes 29 de febrero en la plataforma con su primer capítulo y que, excepcionalmente, también emitía el primer episodio en abierto en su canal de televisión.

