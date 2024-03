¿Tiene en cuenta 'The Walking Dead' la opinión de los fans? El creador de 'The Ones Who Live' responde

A través de las tramas originales de los cómics y la adaptación en serie de The Walking Dead, la imaginación de los lectores y espectadores ha permitido a lo largo de las décadas que disfrutáramos del 'fanfiction'. Este término se refiere a las ficciones creadas por los seguidores, obviamente fuera del canon original, que recogen a los personajes y los argumentos principales para contar sus propias historias.

El público lleva un largo tiempo preguntándose si las opiniones de los seguidores en las redes sociales o este 'fanfiction' están detrás de algunas de las decisiones creativas del desenlace de la serie original o los spin-offs que nacían posteriormente. Una cuestión a la que ahora responde Scott M. Gimple a CINEMANÍA, como creador de The Walking Dead: The Ones Who Live.

"Me mantengo alejado de eso porque odiaría leer algo que me guste y que sea similar a algo que acabo de terminar. O cosas que sin darme cuenta se metan en mi cabeza y que haya hecho alguien más. Simplemente no estaría bien. Así que prefiero no leer nada sobre ello. En cierto sentido, considero mi trabajo como 'fanfiction", confiesa Gimple.

Esto no significa ni mucho menos que el creador no sea consciente del amor del fandom de The Walking Dead y lo valore por ello. "Admiro muchísimo a las personas que lo hacen y me hace sentir muy orgulloso de ser parte de algo que ayuda a encender la creatividad, la imaginación de las personas y sus ganas de contar historias. Significa mucho", agrega.

Hay que tener en cuenta que Gimple fue creador también de las series The Walking Dead: World Beyond y Tales of the Walking Dead, así como guionista y productor de The Walking Dead y Fear The Walking Dead, pero tanto Dead City, con Eli Jorne al frente, y Daryl Dixon, con David Zabel, cuenta con creadores diferentes, por lo que la opinión de estos podría ser diferente.

