Andrew Lincoln vuelve al universo 'The Walking Dead': el retorno del sheriff al apocalipsis zombie

Tras el estreno de las series The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: Daryl Dixon, la ampliación en 2023 del universo de los muertos vivientes de AMC, toca el turno al regreso de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), dos de los personajes más queridos por los espectadores. The Walking Dead: The Ones Who Live, que supone el sexto spin-off de la franquicia, ahonda en lo que sucedió con ellos tras su salida del show original.

El sheriff Rick Grimes nacía en los cómics de Robert Kirkman en 2003 en aquel mundo postapocalíptico en el que despertaba después de haber estado en coma tras recibir un disparo y quedar atrapado en un hospital mientras el virus zombie se desataba.

El personaje que pudo ser de Thomas Janes ('La niebla')

Este personaje queridísimo sería interpretado en la adaptación televisiva de 2010 por Andrew Lincoln (Love Actually), vistiendo el uniforme hasta su salida repentina e inesperada en la temporada 9. Un papel que podría haber sido muy diferente si hubiera caído en manos de Thomas Jane, ya que el showrunner inicial, Frank Darabont, quedó prendado de él tras La niebla (2007), la adaptación de la novela de Stephen King.

La trama de Rick en The Walking Dead acabaría transformándose sustancialmente con la presentación en la temporada 3 de la experta en catanas Michonne, interpretada por Danai Gurira (Black Panther).

La trama amorosa entre ambos no existía inicialmente en las historietas, puesto que Rick mantenía una relación con Andrea, interpretada en la serie por Laurie Holden y a la que se cargaron prematuramente ante el asombro del fandom. Pero, finalmente, este acercamiento fue abrazado por el público.

La serie más cara del universo 'The Walking Dead'

La tragedia alcanzaba a la serie con la última aparición del sheriff en la explosión de un puente para salvar al resto de supervivientes de una horda de zombies, abriendo la puerta a un futuro retorno tras su rescate, gracias a Jadis (Pollyanna McIntosh), en un helicóptero de la misteriosa República Cívica Militar: una de las claves detrás de The Ones Who Live. Poco después, Michonne desaparecía para seguir una pista sobre el posible paradero de Rick.

La nueva serie, que ha contado con un presupuesto de hasta 13,7 millones de dólares por episodio, tendrá que abordar qué fue de Rick y Michonne, poniendo a prueba la fortaleza de su amor entre enemigos y zombies.

Esta producción creada por Scott Gimple, con la inestimable ayuda de Danai Gurira, también cuenta con la presencia de los actores Lesley-Ann Brandt (Lucifer) y Frankie Quinones (Lo que hacemos en las sombras), constando de seis episodios emitidos de manera semanal.

