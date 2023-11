Marvel recurre a 'Loki' para explicar el mayor fallo de continuidad en sus películas (aunque casi nadie se dio cuenta)

Cuando un personaje se esfuerza por ser mono y entrañable, no te fíes: seguro que está tramando algo. Esa es una norma que algunos recordamos al ver la primera aparición de Miss Minutes en Loki, y que se ha probado del todo válida en la segunda temporada de la serie.

Sin embargo, la mascota de la Autoridad de Variación Temporal también tiene su lado bueno. Por ejemplo, llamar la atención sobre uno de los mayores deslices en la continuidad del MCU, sobre todo cuando el fandom apenas había reparado en él pese a su mastodóntica talla.

¿En qué consiste el error de marras? Ahora mismo te lo contamos con detalle. Por ahora, adelantamos que el gazapo apareció en Spider-Man: Homecoming, que tiene que ver con el personaje de Michael Keaton y que la referencia aparece en el libro Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe – An Official Timeline.

Al Buitre le falla el calendario

Si recuerdas la primera aparición de Tom Holland como el Trepamuros, sabrás que en ella se nos presenta a Adrien Toomes (futuro supervillano, amén de suegro de Peter Parker) saqueando tecnología chitauri después de la batalla de Nueva York que vimos en Los Vengadores.

Pues bien: durante la escena en cuestión, Toomes asegura que esta transcurre ocho años después de la abortada invasión alienígena. Un error de bulto, porque, según la cronología oficial de Marvel, el intervalo entre la reunión de los héroes más poderosos de la Tierra y la primera aventura de 'Spidey' es de cuatro años.

¿Cómo resuelve esto el libro? Pues con una aparición de Miss Minutes donde la mascota formula una hipótesis in universe para el error.

"¡Alerta de línea roja! ¡Hola de nuevo!", comienza la mascota. "Adrien Toomes dice que la batalla de Nueva York fue hace ocho años, pero ese suceso transcurrió solo cuatro años antes. Esto es un verdadero enigma para nosotros: supongo que un analista se confundió con el expediente".

Así pues, tenemos dos opciones: o el despiste de los guionistas Jonathan Goldstein, John Francis Daley y John Watts anuncia una desviación temporal que podría cargarse el universo, o es el resultado de un mero error burocrático. Cosas como esta le dejan a uno tranquilo... sobre todo si recordamos que Peter Parker es uno de los mayores gafes de Marvel.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.