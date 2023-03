[Incluye spoilers del último episodio de The Last of Us]

Desde los primeros compases del proyecto ha quedado claro el compromiso de HBO con que la serie de The Last of Us guarde una estrecha relación con los juegos de Naughty Dog. Al margen de surgir de una asociación entre HBO y una empresa oportunamente llamada PlayStation Productions, tenemos como showrunner a Neil Druckmann: el director de los juegos originales, escribiendo junto a Craig Mazin.

Y hay más. Merle Dandridge interpreta a Marlene como ya hizo en la consola, y también cuentan con papel Troy Baker y Ashley Johnson, que fueron originalmente Joel y Ellie mediante captura de movimiento. Pero en este caso no han podido repetir personaje: Pedro Pascal es Joel y Bella Ramsey es Ellie, mientras Baker fue James (uno de los enemigos del episodio 8 de The Last of Us) y a Johnson acabamos de verla en el último episodio. En una curiosa vuelta de tuerca Johnson pasa a ser la madre de Ellie: la madre del personaje que interpretó originalmente.

Johnson encarna a Anna, y a ella están dedicados los primeros minutos del season finale. Estos minutos describen las condiciones en las que Ellie llegó al mundo, a la vez que contextualizan a Marlene de cara a la decisión tan difícil que toma años después.

Qué sabemos de Anna

Entre The Last of Us y su DLC, Left Behind (que adaptaba el séptimo episodio de la serie), los jugadores fueron conociendo pistas de la identidad de la madre de Ellie. Druckmann llegó a contemplar que el pasado de Anna fuera un aspecto central de The Last of Us Parte II pero estas ideas fueron descartadas. Craig Mazin, ya sumido en la escritura conjunta de la serie de HBO, le animó entonces a recuperarlas. Así se lo contaba Druckmann a Rotten Tomatoes.

“Hay otras historias que se escribieron para diferentes proyectos y que, por una razón u otra, no se llevaron a cabo. Cuando Craig y yo empezamos a hablar de la historia le mencioné algunas de ellas y se quedó boquiabierto como un fan y dijo ‘oh, Dios mío, tenemos que llevarlas a la serie’”. Una de estas historias tenía que ver con el pasado de Anna, así que lo incorporaron a The Last of Us.

Sabemos que Anna era enfermera y que tuvo a Ellie una vez el mundo ya estaba arrasado por el cordyceps. También, según establecen los juegos, que era amiga de Marlene. Pasando por encima de su profesión, es justo en esto lo que se centra el prólogo del capítulo final de The Last of Us: Anna, con el rostro de Johnson, huye de un infectado que le acorrala en una casa abandonada. Da a luz poco antes de haber sido infectada, y estrecha a Ellie entre sus brazos sabiendo que le queda poco tiempo.

Llegan a la casa Marlene acompañada por un grupo de Luciérnagas. Anna entrega al bebé a Marlene y le pide tanto que le proteja como que le mate, antes de sucumbir al cordyceps. El prólogo se detiene en el dolor de Marlene al tomar esta decisión, disparando ella misma a su amiga Anna para poco después llevarse a Ellie en brazos. En sus primeros años de vida Ellie se crio con Marlene en el seno de los Luciérnagas, hasta acabar posteriormente en un internado de FEDRA formándose para el ejército.

Este es el punto de partida, precisamente, del séptimo episodio que repasaba la historia de Ellie y Riley según lo visto en Left Behind. Ellie volvió eventualmente con Marlene y se quedó con la navaja que empuñaba Anna antes de morir. No es mucho más, en fin, lo que aporta este episodio al respecto, aunque sí es interesante cómo afecta la presencia de Anna-Johnson al personaje de Marlene.

Merle Dandridge es Marlene HBO

Los padres de Ellie

Y es que Marlene también es una figura protectora para Ellie: Ellie puede ser una hija para ella tanto como lo es para Joel. De forma que, en el hospital de Salt Lake City, Marlene entiende perfectamente la conmoción de Joel cuando le informan de que Ellie debe ser sacrificada para poder fabricar una vacuna contra el cordyceps. Por eso, porque le entiende perfectamente, se cubre las espaldas y ordena a los Luciérnagas que se lleven a Joel de ahí antes de que intente impedirlo.

A pocos segundos de que Joel la mate, Marlene sigue empatizando con el protagonista y le dice que aún no es tarde para cambiar de opinión y dejar que Ellie cumpla su destino. El flashback de Anna afina el carácter de Marlene: como a partir de él entendemos lo unida que siempre estuvo a Ellie, tiene una connotación distinta que esté dispuesta a acabar con su vida para darle a la humanidad una segunda oportunidad.

Y en el medio de todo está Ellie HBO

Marlene es como Joel, con la diferencia de que Marlene piensa en términos colectivos y sabe que Ellie estaría dispuesta a sacrificarse para servir de cura. Es quien Joel no puede ser por culpa de su trauma y su egoísmo, y lo es tras haber sido nombrada tutora oficial por parte de Anna, quien fue su amiga durante tanto tiempo.

Ashley Johnson afina la tragedia que subyace a The Last of Us, en una escena breve pero repleta de significados y consecuencias.

