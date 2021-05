'Ejército de los muertos': Zack Snyder explica la importancia del feto zombie

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE EJÉRCITO DE LOS MUERTOS]

Cuando, hace poco más un mes, Netflix lanzó el tráiler de Ejército de los nuevos, el regreso al cine de zombies de Zack Snyder tras Amanecer de los muertos, el público no tardó en reaccionar a la presencia de Valentine, el tigre zombie que pronto se hizo viral en redes.

Sin duda, el atraco a una Las Vegas repleta de muertos vivientes que nos tenía preparado Snyder prometía dar varios pasos más allá en el género. Sin embargo, la gran sorpresa del filme no ha sido tanto este agresivo tigre como la presencia de un feto zombie.

Zeus, primer zombie y líder de su especie, extrae en determinado momento un feto del cuerpo decapitado de su enamorada. Anteriormente ya lo habíamos visto acariciar la tripa de esta, dando a entender que estaba embarazada. ¿Se trataba de un bebé humano que se convirtió en zombie cuando mordieron a su madre? ¿O realmente es producto de una relación sexual entre muertos vivientes?

En una entrevista para Esquire, Snyder ha respondido a esta cuestión. "Creo que hubo algo de amor zombie, algo de relación sexual dulce y zombie. No sé si fue dulce. Probablemente fue bastante agresivo", cuenta el cineasta: "Mi teoría es que los zombies en nuestra película están trabajando en no necesitar un huésped humano para procrear".

"Esa es la evolución definitiva", continúa explicando: "Son un nosotros mejorado. Es lo divertido de esto. Ya no destruyen el entorno. No se pelean entre ellos. Son menos malos para todos. Son menos tóxicos. A menos que te cruces con ellos, entonces no es tan bueno".

Snyder reconoce que su equipo dudó durante un tiempo sobre si introducir o no un feto zombie, pero, añade: "Por lo que a mi respectaba, el bebé zombie estaba bien por varias razones, y una de ellas es que te pone a prueba. Crees que sabes qué es este género. Y eso es lo genial de las películas, quiero decirle a la audiencia: 'Conocéis estas cosa, ¿no?".

Así, el bebé es una forma de romper con lo que la audiencia espera ver en una película de este tipo. "Incluso cuando Dieter dice: ‘¿Cómo los matamos exactamente?'. Scott responde: '¿En serio?'. Es la audiencia. Es tu amigo que te pregunta: '¿Cómo matan a los zombies?'. Y tu respondes: '¿En serio preguntas eso? Los disparas en la cabeza, obviamente".

Tal y como asegura Snyder, hoy en día todos estamos familiarizados con la ficción centrada en los muertos vivientes. "Lo interesante del género es que estamos muy metidos en él. Hemos tenido, ¿qué? ¿10-11 años de The Walking Dead? Es increíble", afirma: "¿Cuántas horas de caos zombie son esas? Es muchísimo contenido. Sin mencionar las innumerables películas. Y me refiero solo al tiempo que ha pasado entre Amanecer de los muertos y ahora. ¿Cómo alteramos eso un poco en el género?". La respuesta es con un inesperado bebé zombie.

De momento, está por verse si Snyder sigue ahondando en la procreación zombie en los nuevos proyectos que van a nacer de Ejército de los muertos. Recordemos que Netflix ya ha dado luz verde a la precuela Ejército de los ladrones, centrada en Dieter, y la serie de animación Ejército de los muertos: Lost Vegas sobre el origen del virus zombie.