'Ejército de los muertos': Tig Notaro no rodó ni una escena con el resto del reparto, para disgusto de Dave Bautista

Tig Notaro no formaba parte del elenco original de Ejército de los muertos. De hecho, todo el metraje de la actriz que encarna a la piloto de helicóptero Marianne Peters fue rodado mucho tiempo después de que finalizara el rodaje principal de la película. Durante la postproducción se insertó digitalmente a su personaje, como se nota en más ocasiones de las que les gustaría a los responsables.

¿Por qué meterse en ese berenjenal? La decisión fue tomada debido a las acusaciones de acoso sexual que recibió en junio de 2020 el actor Chris D'Elia cuando varias chicas menores de edad afirmaron que les había pedido fotos desnudas y mantener encuentros sexuales. D'Elia interpretaba al piloto en el filme, que ya estaba terminado, pero a la luz de las acusaciones Netflix no quería estrenarlo con él dentro del reparto.

En agosto de 2020 se contrató a Tig Notaro para reemplazar a Chris D'Elia en el papel del piloto; una jugada en la línea de la sustitución de Kevin Spacey por Christopher Plummer en Todo el dinero del mundo. Sin embargo, esta producción se enfrentaba a un problema adicional debido a las restricciones sanitarias a causa de la pandemia de covid-19.

Ejército de los muertos es una película coral y Zack Snyder no podía volver a reunir al numeroso reparto principal desde distintos rincones del planeta para volver a rodar sus escenas con Notaro. Por lo tanto, lo que se hizo fue grabar los diálogos de la actriz por separado y después incorporarlos a la película mediante el montaje y mediante inserción digital cuando tenía que compartir plano con el resto de personajes.

Tig Notaro en el rodaje de 'Ejército de los muertos' Cinemanía

"Llevamos a cabo este increíble experimento técnico recreando plano a plano cada escena [de Chris D'Elia]", ha explicado Snyder (vía Vulture) sobre el proceso, que sumó un puñado no concretado de millones de dólares extra al presupuesto de Ejército de los muertos. "El supervisor de efectos visuales Marcus Taormina hizo todo el trabajo de eliminar a Chris por completo de las imágenes de tal modo que Tig tuviera completa libertad de movimientos en cada escena".

Esta situación excepcional significa que Notaro tuvo que interpretar su papel aislada dentro de un estudio, rodeada de pantallas verdes, y sin llegar a conocer siquiera a sus compañeros de reparto. La única con quien sí pudo rodar cara a a cara fue Ana de la Reguera (María Cruz en el filme) durante lo que fue media jornada de trabajo.

Cualquier escena en la piloto de Notaro interactúa con otro personaje se recreó en el estudio con un asistente vestido de verde para luego poder instertar a la actriz en el metraje ya existente. Una labor meticulosa y no exenta de contratiempos que tuvo que ser completada durante los últimos meses de postproducción. "Cuando el material nuevo no encajaba exactamente bien usamos un escaneado del cuerpo de Notaro para crear una versión digital e incorporarla en las escenas", prosigue Snyder.

El disgusto de Dave Bautista

Para Dave Bautista, que interpreta a Scott Ward, el protagonista del filme y encargado de reunir al equipo de élite que se infiltra en la ciudad de Las Vegas infestada por zombies, fue una experiencia desconcertante verse en el resultado final de Ejército de los muertos interactuando con una persona que no estuvo presente en el rodaje... ¡y a la que ni siquiera conoce!

"Es extraño, porque no estaba allí. Y cuando ves la película parece que sí, aunque hay una conexión que se nota que falta. Pero no creo que el filme sufra en absoluto por ello; cualquiera que no sepa la historia ni se dará cuenta", ha declarado Bautista en Vulture.

"Lo que me molesta es no conocer a Tig. Siento como que debería conocerla. Quiero hacerlo, quiero abrazarla y decirle lo guay que lo hace", prosigue el actor. "Lo he hecho con el resto de mis compañeros, pero no con ella porque ni siquiera la he conocido todavía".