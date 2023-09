‘The Walking Dead: Daryl Dixon’: Las nuevas variantes de los zombies, explicadas

El primer episodio de The Walking Dead: Daryl Dixon, el quinto spin-off de la franquicia de los muertos vivientes de AMC, ha mostrado un distanciamiento de la trama de la serie original para ahondar en las nuevas variantes de los zombies y el posible origen de la infección. Así, Daryl (Norman Reedus) se enfrentaba a una horda de mordedores con unas habilidades especiales, después de que le abrasaran al tocar su brazo.

Denominados ahora como los brûlants o los burner, los quemadores, estos zombies presentan unas características especiales, como su piel oscura y su capacidad para destrozar todo aquello viviente que rozan con su piel ácida. Además, esta variante también seguiría los pasos de otras que ya viéramos en el pasamos, mucho más inteligentes y agresivas, como ya pasara con la mutación presente en los subsuelos de Nueva York, en la serie Dead City.

La explicación de esta variante la podríamos encontrar precisamente en el pasado de la franquicia, más concretamente en The Walking Dead: World Beyond, donde Francia ya se nos mostraba como uno de los ejes principales en la propagación del virus.

¿Qué son los zombies de ácido en 'The Walking Dead'?

En el traslado de Daryl Dixon a Francia, el personaje de Laurent compartía sus estimaciones de las personas que podrían sobrevivir aún en territorio francés, alrededor de 200.000 habitantes. Un país que realmente cuenta con una cifra de más de 67 millones, dándonos pistas del paso asolador de la infección por Europa.

Recordemos que en el segundo spin-off de la franquicia, TWD: World Beyond, su segunda y última temporada contó con una escena postcréditos ambientada en un laboratorio biomédico en Francia, donde se intentaba buscar una cura contra el virus. Un lugar en el que podíamos leer unas pintadas en las paredes que rezaban 'Les Morts Sont Nés Ici' ('Los muertos nacen aquí') y donde una científica era increpada con unos misteriosas palabras: "¿Poner fin a esto? Tú empezaste esto".

En el primer episodio de Daryl Dixon, Isabelle (Clémence Poésy) denomina a estos muertos vivientes como los brûlants o burners, mientras que en el final del episodio descubrimos que podrían estar relacionados con un grupo que está experimentando con los zombies.

Daryl Dixon explora en la posibilidad de que esta organización fuera incluso la que desatara el apocalipsis, debido a sus oscuros propósitos, mientras que otras teorías apuntan directamente a la búsqueda de estos de una cura. Algo que podría no estar nada reñido.

Si seguimos con los paralelismos que han comparado a la nueva serie con The Last of Us, en la adaptación de los videojuegos de Naughty Dog ya éramos testigos como las Luciérnagas intentaban encontrar una cura para el Cordyceps. El grupo rebelde no dudaba en sacrificar la vida de Ellie, ante lo que Joel se negaba en rotundo. ¿Sucederá lo mismo con Laurent y Daryl?

