Primer vistazo a la segunda temporada de 'Daryl Dixon': así es el reencuentro entre Carol (Melissa McBride) y Daryl (Norman Reedus)

El desenlace de The Walking Dead: The Ones Who Live nos ha ofrecido algunos de los momentos más tiernos de Rick (Andrew Lincoln) y de Michonne (Danai Gurira) en su retorno a Alexandria. Una ciudad cada vez más deshabitada después de que Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) se trasladaran a Nueva York en Dead City, mientras que Daryl Dixon (Normas Reedus) se mudaba a Francia en la serie que llevaba su propio nombre.

Con motivo del lanzamiento de este final tan esperando por los fans, AMC+ estrenaba un primer adelanto de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Esta serie añade ahora a su título el sobrenombre de The Book of Carol, después de que nos enteráramos de que Melissa McBride regresaba en su papel como Carol.

Las primeras imágenes nos muestran cómo Daryl continúa pugnando por sobrevivir en un territorio totalmente inhóspito para él, mientras protege a Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) y a Isabelle (Clémence Poésy). Por su parte, Carol acude al rescate de su gran amigo con una de las características ballestas de este.

El regreso de Carol (Melissa McBride) a la franquicia 'The Walking Dead'

El 1x05 Deux Amours de TWD: Daryl Dixon ya contaba con un cameo inesperado de Carol. Eso sí, a través de la radio. Daryl conseguía ponerse en contacto con ella y cruzar un par de frases. "Solo hace falta algo de tiempo para acostumbrarse", animaba su amiga al protagonista.

The Walking Dead vuelve a sus planes originales sobre este binomio, que cambiaban cuando Melissa McBride decidía abandonar repentinamente la producción. "Desafortunadamente, ella no puede participar en el spin-off que anunciamos previamente, centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y rodará en Europa", aseguraba entonces la cadena.

"Moverse a Europa era imposible para ella por problemas de logística. Sabemos que los fans se sentirán decepcionados con la noticia, pero el universo The Walking Dead continúa creciendo y expandiéndose de forma interesante y esperamos ver a Carol otra vez muy pronto", explicaba AMC. Dicho y hecho.

A la espera de que AMC confirme finalmente su fecha de estreno, la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon- The Book of Carol llegará con toda probabilidad este mismo año.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.