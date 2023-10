Mandy Patinkin (‘La princesa prometida’) define su paso por ‘Mentes criminales’ como “el mayor error que ha cometido”

Nanni Moretti nos regaló en El sol del futuro una de las secuencias más divertidas del año. En la película, que se estrenó en España el pasado septiembre, el director detiene el rodaje de un thriller porque no quiere presenciar otro asesinato. Está, sencillamente, harto de que todo lo que el cine tenga que ofrecernos sea un catálogo de ejecuciones. Ni siquiera la puesta en escena es innovadora. Es la enésima concesión ante un público que exige su cuota diaria de violencia. Moretti no lo soporta, e incluso está dispuesto a llamar a Scorsese para evitar que las cámaras del estudio vuelvan a encenderse.

Mandy Patinkin, el vengativo Iñigo Montoya de La princesa prometida y el venerable jefe de Carrie en Homeland, comparte la opinión de Moretti. Sin embargo, él no paralizó ningún rodaje. Simplemente, se marchó de Mentes criminales, una serie que parecía una apuesta segura. De hecho, casi 20 años después de estrenarse, sigue en emisión. Mentes criminales ha sobrevivido a cientos de psicópatas y, sobre todo, a la marcha de Patinkin.

Fotograma de 'Mentes criminales' Cinemanía

¿Por qué Mandy Patinkin dejó ‘Mentes criminales’?

El actor se incorporó a la serie en su primer capítulo y se mantuvo en ella durante dos temporadas, en las que interpretó al atormentado agente Jason Gideon. Su personaje estaba asociado a la tragedia: varios de sus compañeros habían muerto en un atentado, su pareja sería asesinada por una de las mentes criminales de la serie y él, a su vez, por otra. Aunque este asesinato tuvo algo de eutanasia: Patinkin no soportaba el procedimental y quería irse.

“Nunca pensé que iban a matar y violar a todas estas mujeres cada noche, cada día, semana tras semana, año tras año. Fue muy destructivo para mi alma y mi personalidad”, contó el actor en una entrevista para New York Magazine. Aquella oleada de violencia no iba con él, y le preocupaba que entusiasmase a tanta gente.

Claire Danes y Mandy Patinkin es un capítulo de la tercera temporada de 'Homeland'. CUATRO

“No pretendo juzgar a nadie por sus gustos”, dijo, “pero me aflige el efecto que tienen los procedimentales. Las audiencias de todo el mundo los han transformado en sus canciones de cuna. Se van a dormir con ellos. Esto no es algo con lo que uno deba soñar”. Así que Patinkin se fue, y quien lo sustituyó fue un actor con una tolerancia bien distinta hacia la violencia: Joe Mantegna. En El padrino III, al menos, parece no hacerle ascos.

