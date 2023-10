Scorsese celebra su gran amistad con De Niro: "Es el único que sabe de dónde vengo desde que éramos jóvenes"

El próximo 20 de octubre se estrena en España Los asesinos de la luna, la nueva película de Martin Scorsese que protagonizan dos actores de primer nivel: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Este largometraje es uno de los más esperados de la temporada, ya que vuelve a unir al aclamado director junto a los dos intérpretes, con quienes ya ha colaborado en varias ocasiones.

En el caso concreto de Scorsese y De Niro, este será su décimo filme juntos. A través de medio siglo, ambos han trabajado codo con codo en varias ocasiones, fruto de la gran profesionalidad de la que hacen gala, pero también de la amistad que les une desde su más tierna juventud. Así lo ha recordado el cineasta en una entrevista con The Hindustan Times.

Scorsese recordó que se conocieron cuando ambos tenían 16 años. En aquel momento, él no sabía que De Niro quería actuar, a la vez que el intérprete tampoco estaba al tanto de las aspiraciones del director. Sin embargo, el tiempo les volvió a juntar gracias a Brian De Palma. Tras ello, llegaron Malas calles y Taxi Driver, dos películas en las que ambos reconocieron que tenían una visión idéntica en muchos aspectos.

"Me resistí a dirigir Toro salvaje durante muchos años por ciertos motivos, pero De Niro me insistió de que sería algo muy bueno para mí. Es el único con vida que sabe de dónde vengo, desde que éramos unos críos. La clave está en la confianza, la valentía y menos vanidad", explicó el cineasta al recordar la estrecha relación que ambos comenzaron a forjar.

Para Scorsese, su amigo y compañero De Niro no cambió ni después de ganar el Oscar por El Padrino II. Aseguró que el actor nunca le dejaba tirado y que se interesaba por que la película saliese bien, priorizando esto sobre el hecho de que él apareciera mejor o peor: "Él se preocupa sobre el maquillaje y cómo luce cualquier personaje, pero no sobre parecer guapo con una luz diferente".

Tal es la complicidad de Scorsese con De Niro que, como se señaló anteriormente, Los asesinos de la luna será su décima película juntos, pero podría haber sido la duodécima si el actor no hubiera rechazado salir en Gangs of New York e Infiltrados.

Otro con quien colabora de nuevo el cineasta es Leonardo DiCaprio, al que Scorsese comparó con De Niro: "Descubrí que teníamos el mismo tipo de sensibilidad que entre Bob y yo. Teníamos una valentía parecida, siempre queremos intentar cosas, y últimamente tenemos una gran confianza. Nos empujamos mutuamente hacia límites diferentes. Es un regalo".

Los artífices de 'Los asesinos de la luna' antes de la proyección. WireImage

Leyendo estas líneas no sería descabellado pensar que Scorsese se lo ha pasado francamente bien durante el rodaje de Los asesinos de la luna, donde ha contado con la presencia de dos de sus preferidos. Habrá que esperar para ver si no es la última vez que todos estos gigantes de la industria trabajan juntos, pero mientras tanto podremos disfrutar de esta nueva producción que está por llegar a las salas de cine.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.