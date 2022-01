El homenaje de Damian Lewis (‘Homeland’) a Helen McCrory 9 meses después de su fallecimiento

En abril de 2021, la actriz Helen McCrory fallecía trágicamente a los 52 años, después una dura lucha contra el cáncer. Hasta el último momento, la británica estuvo arropada por su marido, Damian Lewis. Más de medio año después de su muerte, el actor ha querido homenajear a McCRory ante el público en un evento celebrado en Lyttelton Theatre de Londres.

En el acto convocado como A Poet for Every Day of the Year, el actor de Homeland y Billions leía un poema y dedicaba unas palabras dirigidas a McCrory . "Esta velada está dedicada a ella y es perfecta, porque a Helen le encantaba el Teatro Nacional. Helen McCrory era una persona a la que absolutamente nadie le robaría el protagonismo. Podrías intentarlo, pero no funcionaría".

En esta aparición, Lewis leía unos versos de Everything Is Going To Be All Right, de Derek Mahon. En la edición anterior del evento, McCRory también recitaba ante los asistentes, entre los que se encontraban su esposo. La lectura del actor estará disponible al completo el próximo 3 de marzo en la cuenta de Youtube del Teatro Nacional de Londres, con motivo del día mundial del libro.

A wonderful evening of poetry - inspirational and funny, not stuffy. Come and join us. https://t.co/jKO6Z5muNj — Damian Lewis (@lewis_damian) January 20, 2022

Quien fuera Narcisa Malfoy en la franquicia Harry Potter y la tía Polly Gray en la serie Peaky Blinders, siempre fue muy querida entre el público, quien no dudó en mostrar grandes muestras de cariño en su momento. “Murió como vivió, sin miedo. La amamos y sabemos lo afortunados que fuimos de tenerla en nuestra vida”, declaraba el intérprete cuando anunció que nos había dejado. En nuestro recuerdo siempre quedará la impecable trayectoria profesional de la gran Helen McCrory.

