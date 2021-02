Paramount+ resucita ‘Mentes criminales’ solo un año después de su final

El próximo 4 de marzo Paramount+ celebrará su particular Investor Day, aunque aún no sea un servicio de streaming que exista como tal. En EE.UU., por el momento, ViacomCBS solo cuenta con CBS All Access como plataforma que compita en un mercado cada vez más saturado (Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max solo son las que han obtenido una mayor cantidad de titulares), pero el plan es que en las semanas siguientes pase a convertirse en la mencionada Paramount+, aglutinando en su catálogo los contenidos de Paramount Network, Nickelodeon, Comedy Central y MTV. Se trata de un movimiento ambicioso, que la empresa quiere acompañar de nuevos títulos que seduzcan a suscriptores potenciales.

Entre estos títulos encontramos un revival de Mentes criminales, exitosa serie que llegó a durar 15 temporadas y dio pie a un par de spin-offs. Cosa curiosa, la ficción de CBS concluyó hace justo un año, en febrero de 2020, pero los responsables de este nuevo servicio de streaming confían en la fidelidad de la audiencia, que le ha conducido a ser uno de los títulos más vistos tanto en Netflix como en la propia CBS All Access. De ahí que tengamos este revival tan prematuro, que según recoge The Hollywood Reporter aún se encuentra en una fase muy temprana de preparación, estando previsto que vuelva Erica Messer como showrunner tras ostentar este cargo en varias temporadas.

Creada originalmente por Jeff Davis, Mentes criminales contaba con el protagonismo de Mandy Patinkin, Thomas Gibson o Joe Mantegna, existiendo la posibilidad de que muchos de ellos vuelvan en la nueva serie acompañados de nuevos rostros. No se han revelado más detalles del proyecto, aunque no puede descartarse que durante el inminente Investor Day tengamos más información: tanto de esta como de otros proyectos de Paramount+... entre los que destacan el rumoreado regreso de CSI, con William Petersen y Jorja Fox recuperando sus personajes. Si esto se confirma, será una presentación en sociedad realmente espectacular.