Macarena Gómez confiesa qué ha sido lo mejor de 'La que se avecina': "Me ha dado estabilidad económica"

Macarena Gómez es una de las pocas actrices que lleva en La que se avecina desde que se estrenase la serie de los hermanos Caballero en 2007. La comedia más longeva de la historia de España ha lanzado el tráiler de su 14ª temporada, que se podrá ver en Amazon Prime Video, y lleva ya 178 episodios emitidos tanto en la plataforma de streaming como en Telecinco, lo que ha dado a la actriz de 30 Monedas mucha seguridad en su vida.

En el podcast Animales Humanos, Macarena Gómez ha hablado de esa estabilidad que le ha dado La que se avecina y de todo lo que rodea a la comedia, de otros proyectos en los que ha participado como la serie de Álex De la Iglesia, que acaba de estrenar su segunda temporada en HBO Max, o sus futuros proyectos que tiene preparados.

Macarena Gómez no ha visto 'Aquí no hay quien viva'

Actualmente se está emitiendo la temporada 13 de la serie en Telecinco, aunque llegó a Amazon Prime Video hace más de un año. Lola llevaba en Mirador de Montepinar desde que se estrenó la serie, aunque desde la mudanza a Contubernio 49 ha participado menos en La que se avecina. Aún así, reconoce que no tiene intenciones de dejarla: "Vamos a hacer la temporada 15, de hecho vengo de firmar. Algún día acabará, pero me encantaría que no", afirma.

Considera que la ficción de los hermanos Caballero "ha sido una escuela", pero que sobre todo le ha ayudado a tener mucha seguridad gracias a su sueldo en la serie, en gran parte gracias a las reposiciones: "Me ha dado estabilidad económica y psicológica, porque saber durante 14 años que tienes un trabajo, es un privilegio", asegura una Macarena Gómez que también se muestra agradecida por su personaje: "Lola nunca ha sido la graciosa, está ahí apoyando para que el chiste lo tenga otro, pero eso ha permitido que se transforme. Tengo bastantes secuencias dramáticas".

Reconoce que nunca ha visto Aquí no hay quien viva, pero que tampoco se esperaba la longevidad que ha tenido La que se avecina: "Nadie se esperaba que tuviera tanto éxito", dice acerca sobre la ficción. Eso sí, no ha sido la única actriz de la serie que ha hablado acerca de su precursora, ya que Carlota Boza afirmó (en el mismo podcast) que le gustaba más la comedia precursora que se emitió en Antena 3.

¿Qué relación tiene Macarena Gómez con Antonia San Juan?

A lo largo de las 14 temporadas rodadas de la serie, han pasado por los set de rodaje muchos actores y actrices, e incluso algunos como Xavier Deltell han regresado después de varios años. Preguntada por sus compañeros de reparto, Macarena Gómez reconoce que con Antonia San Juan siempre ha tenido "mucha afinidad", al igual que con Antonio Paguado y Fernando Tejero, debido sobre todo a que la mayoría de escenas que rodaba era con ellos.

Antonio Paguado (Javi) y Macarena Gómez (Lola) en 'La que se avecina' TELECINCO

También desmiente el mito de que todos los actores son "super amigos íntimos", ya que, tal y como confiesa la propia cordobesa, pueden pasar "meses sin ver a un colega, porque no tenemos secuencias juntos". De sus compañeras actuales, apunta a Miren Ibarguren (Yoli), Loles León (Menchu), Eva Isanta (Maite) y Petra Martínez (Doña Fina) como las actrices con las mejor se lleva.

Defiende el humor de 'La que se avecina'

También se ha pronunciado acerca de la última polémica en torno a La que se avecina sobre el humor de la serie: "Si no te gusta la película o la serie, no dejes a tu hijo verla", dice a colación del personaje de Antonio Recio (Jordi Sánchez). Eso sí, matiza que para ella es muy distinto hacer ficción que hacer un monólogo.

¿Quién es Macarena Gómez en '30 Monedas'?

El segundo trabajo de Macarena Gómez con Álex De la Iglesia tras Las Brujas de Zugarramurdi (2013) ha sido en 30 Monedas, en la que interpreta a Merche, una mujer ambiciosa que se ha cambiado de bando en la segunda temporada de la serie de HBO Max. La protagonista de Musarañas (2014) cataloga al director valenciano como "genio de inteligencia portentosa".

Macarena Gómez como Merche en '30 Monedas' HBO MAX

En la serie comparte escenas con actores de la talla de Eduard Fernández, Megan Montaner, quien arrasa en Netflix gracias a La caza, Najwa Nimri, con quien coincidirá de nuevo en la segunda temporada de Sagrada familia en Netflix, Miguel Ángel Silvestre o Pepón Nieto.

¿Qué proyectos tiene Macarena Gómez en Netflix y Prime Video?

Una de las últimas cintas de Macarena Gómez hasta ahora ha sido la reciente El hombre del saco (2023), disponible en Amazon Prime Video, aunque no es el único largometraje que ha estrenado recientemente la actriz, porque ha sido una de las protagonistas de la película benéfica Mi otro Jon (2023), en la que compartió rodaje con Ana Obregón o Mariano Rajoy, entre otros muchos. Además, también ha producido la comedia Desmadre incluido (2022).

