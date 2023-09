Alberto Caballero, sobre 'La que se avecina': “Hay gente cuyo héroe es Antonio Recio, que es un facha homófobo”

La temporada 14 de La que se avecina, una de las series más longevas de la televisión en España, está cada vez más próxima al estreno. La ficción creada por los hermanos Caballero sigue siendo uno de los principales contenidos de Mediaset, aunque se pueda ver con más antelación en la plataforma Amazon Prime Video. Eso sí, siempre ha estado envuelta en polémica debido a su contenido de humor y sarcasmo.

Isabel Ordaz, la propia actriz de la serie, criticó duramente a la ficción hace poco, unos comentarios que secundó otro de los vecinos de Contubernio 49, Luis Merlos. Alberto Caballero ha concedido una entrevista a verTele en la que analiza todas esas acusaciones y en la que también profundiza en los límites del humor, a los cuales considera muy confusos.

"No vamos a modificar nuestro trabajo"

Caballero defiende que La que se avecina es una parodia, y que si hay gente que se toma la serie de manera literal, él no puede hacer nada: "La que se avecina se convirtió en una crítica a la parte más intransigente y conservadora de la sociedad. Cuando ves una parodia, hay gente que se lo toma al pie de la letra y otra que interpreta que le estás vacilando".

El creador de la serie lo ejemplifica con el personaje de Antonio Recio, interpretado por Jordi Sánchez: "Es un facha homófobo y xenófobo al que le ponemos un hijo trans y le hacemos todo para joderle vivo [...] ¿Y la gente se lo toma en serio? Si la gente es gilipollas, no es culpa nuestra".

Antonio Recio (Jordi Sánchez) y Berta (Nathalie Seseña). AMAZON PRIME VIDEO

"No vamos a modificar nuestro trabajo y lo que nos divierte porque haya gente que no lo entienda. Mientras haya gente que lo haga, nos parece muy bien", afirma Alberto en la entrevista. El madrileño también se moja respecto a los límites del humor: "Me toca las narices que, por no herir las sensibilidades de nadie, tengas que eliminar la comedia. No puedes hacer comedia, porque cuando haces un chiste de cojos se ríen los calvos y cuando haces un chiste de calvos se ríen los cojos. Siempre le cae a alguien y hemos recibido críticas marcianas de cosas intrascendentes".

Para ilustrarlo, vuelve a utilizar al mayorista de pescado como ejemplo: "Hay capítulos en los que Antonio Recio le dice a su hija que debería volver Franco, que los metía en la cárcel, y dudábamos si meter eso o no. Lo metemos y, de repente, no pasa nada. No entiendes dónde está el baremo de cuando se monta el cirio y cuándo no".

Cambios en 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva'

El guionista reconoce que se vieron obligados a cambiar Mirador de Montepinar por Contubernio 49 a raíz de que se les acabase el contrato: "Si no nos íbamos, dejábamos de hacer la serie. El principal protagonista es el edificio. Queríamos pegar un salto [...] y dijimos: un edificio nuevo, personajes nuevos, dos escalares, exteriores e interiores... volvemos después de veinte años al centro y ha cambiado mucho".

Reconoce que La que se avecina es a la serie que más cariño le tiene, por encima incluso de Aquí no hay quien viva "por lo dilatado en el tiempo y por la pelea que ha sido que vaya bien y sacarla adelante", confiesa. "Lo que venga después, estupendo, pero no va a ser fácil el momento de dejarlo". Eso sí, también recuerda con felicidad la comedia que cumple dos décadas desde su estreno: "Nos dejaron hacer la serie que queríamos".

'Aquí no hay quien viva'. Cinemanía

El posible regreso de Estela Reynolds

Ya se conoce que la temporada 14 de La que se avecina contará con numerosos regresos, algunos de ellos de gran calibre, e incluso se rumoreaba que podría volver uno de los personajes más míticos de la serie: Estela Reynolds, interpretada por Antonia San Juan, pero Caballero descarta por completa su vuelta. "Por ahora no. Nosotros no lo forzamos. Hay dos condiciones que ponemos para las vueltas. Primero que el actor quiera [...] y segundo que por trama encaje".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.