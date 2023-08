La escena de 'Aquí no hay quien viva' sobre el machismo en el deporte que se ha hecho viral

En muchas ocasiones, las series de televisión dejan frases, secuencias o enseñanzas que se mantienen vigentes con el paso de los años, y España no es ajena a eso. Un ejemplo de ello es Aquí no hay quien viva, una de las series que marcó los principios de siglo y que incluso ha cruzado el charco dos décadas después. Pues la ficción creada por los hermanos Caballero vuelve a ser viral por una escena donde hablan sobre el machismo en el deporte.

La secuencia pertenece al cuarto capítulo de la segunda temporada de la serie, titulado Érase un desafío. En este episodio, los vecinos del edificio de Desengaño 21 se enteran de que hay una competición de baloncesto entre varias comunidades de vecinos, y el premio para el equipo ganador es un viaje a Atenas. Pero surge una discusión después de que Juan Cuesta (un José Luis Gil que sigue recuperándose de un ictus) escogiese solo a los hombres para participar en el torneo.

"¿Qué es esto, una vuelta a la época de las cavernas?"

"¿Sé puede saber qué es esto?", pregunta Lucía (María Adánez) irrumpiendo en el 2ºA, a lo que Juan, completamente inalterado, le contesta que son "la lista de los seleccionados para el equipo". 'La Pija' no cesa ahí y le dice, con sarcasmo, que eso lo han deducido "ellas solitas pese a pertenecer al sexo inferior", en referencia a todas las mujeres del edificio. El presidente de la comunidad afirma que percibe "animadversión" hacia él sin saber la razón, por lo que Belén (Malena Alterio), se lo aclara: "que no hay ni una mujer en la lista".

">

Isabel (una Isabel Ordaz que alabó a la serie recientemente) le espeta un "machista". Tras un intercambio de palabras, Lucía pide una explicación para esa "discriminación", algo que Juan niega en rotundo: "He hecho la selección basándome en datos objetivos. Con un equipo formado por hombres ya tenemos pocas posibilidades, pero con vosotras, ninguna". Andrés Guerra (Santiago Ramos) no hace más que empeorarlo con un "no es machismo, es sentido común", lo que desata la ira de las mujeres.

"¿Pero qué es esto, una vuelta a la época de las cavernas?", arremete Lucía contra todos. "¿Es que no tenemos bastante con que nos paguen menos en el trabajo, con que se nos ponga problemas por quedarnos embarazadas, con el acoso sexual, con una cultura que nos vende como objetos para convertirnos en esclavas de nuestro cuerpo?", prosigue el personaje de María Adánez en un alegato que Antena 3 utilizó en su campaña del 8 de marzo el año pasado.

"Ahora encima tenemos que aguantar desprecios en nuestra propia casa basándose en viejos prejuicios ya superados de una sociedad machista y sexista que relega a la mujer a mera comparsa, sin tener en cuenta ninguna de nuestras virtudes, que son muchas. Vergüenza nos tendría que dar que a estas alturas del siglo XXI tengamos una comunidad de vecinos tan retrógrada y denigrante como esta", remata Lucía un discurso que, a pesar de tener 19 años, sigue siendo necesario hoy en día.

