¿Cuánto pueden llegar a cobrar los actores de 'La que se avecina'?

Se estrenó en 2007 y, desde entonces, continúa en emisión. En total, La que se avecina ha encadenado, uno tras otro, 178 capítulos, una cifra que casi duplica a la de Aquí no hay quien viva. En España, pocas son las series semanales que alcanzan estos números: El comisario, por ejemplo, llegó hasta los 191 episodios, un cómputo que sin duda superará La que se avecina, de la que se han confirmado, al menos, dos temporadas más.

Sin embargo, puede que 178 capítulos parezcan pocos, teniendo en cuenta el gran número de reposiciones que esta sitcom ha propiciado. Alberto Caballero, creador de La que se avecina, publicó en sus redes sociales que los 90 episodios que van desde la temporada séptima hasta la décimo segunda habían generado más de 15.500 pases al sumar las reposiciones de FDF, Telecinco y otras cadenas.

Este cálculo se centraba únicamente en la televisión lineal, por lo que aquellas plataformas de streaming que tienen los derechos de emisión de La que se avecina, como Disney Plus o Amazon Prime Video, quedaban fuera de la suma.

Además de certificar que la serie no ha perdido un gramo de popularidad desde 2007, estos pases son una gran noticia para todos los involucrados en sitcom, puesto que les repercute económicamente. Y, en algunos casos, no en menor medida.

¿Cuánto dinero pueden generar las reposiciones?

Gracias a la ley de propiedad intelectual, los bolsillos de los actores se ven beneficiados cuando el capítulo que rodaron de una serie vuelve a emitirse. En esta cuestión, influye tanto la audiencia que reúne este pase como la frecuencia de las reposiciones. Y, en ambos terrenos, descuella La que se avecina.

Según El Confidencial, los representantes de varios de los actores de esta sitcom confirmaron que las ganancias anuales relacionadas con los derechos de propiedad intelectual oscilan entre los 20.000 y los 50.000 euros. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas cifras varían según la relevancia del intérprete en la serie: si es un personaje episódico, su cheque será significativamente menor a si se trata, por ejemplo de Pablo Chiapella (Amador Rivas en la serie).

Además, actores como José Luis Gil, que están tanto en La que se avecina como en Aquí no hay quien viva, recaudan por partida doble: Carlos Areces contó en una entrevista que AISGE (entidad encargada de gestionar las remuneraciones por derechos de propiedad intelectual) le envió una nota a José Luis Gil para felicitarlo por ser “la persona que más dinero cobraba en concepto de derechos de imagen”.

¿Cuál es el salario de un actor de ‘La que se avecina’?

Al tratarse de un cantidad privada y no sujeta a control ni escrutinio público, la única información al respecto de estos salarios es la que quieran publicitar los propios beneficiados. Y los testimonios no abundan. Mariano Alameda, que apareció en un tercio de los episodios de Aquí no hay quien viva, dio en el pódcast Animales humanos unas cifras que pueden servirnos como orientación.

Según dijo, Alameda ganó unos 2000 euros por episodio, aunque en ocasiones lo percibido se incrementaba en mil euros. Por supuesto, Fernando Tejero o José Luis Gil se moverían en una escala salarial superior, pero es de esperar que esta remuneración sea similar a la embolsada por un actor medio en La que se avecina.

