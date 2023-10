Abbey Lee, la actriz de 'Mad Max' que estuvo cerca de ser Mera ('Aquaman') antes que Amber Heard

Falta poco para que Aquaman y el reino perdido se estrene en España, concretamente el próximo 20 de diciembre, y en la película volveremos a ver a Amber Heard en el papel de Mera. Eso sí, se espera que su protagonismo sea muy reducido en la secuela del superhéroe acuático interpretado por Jason Momoa.

El destino de este largometraje ha estado muy ligado al juicio entre la actriz y Johnny Depp. De hecho, Heard llegó a afirmar que la supuesta "campaña de desprestigio" que había sufrido motivó que su rol en la segunda parte de Aquaman se viese considerablemente limitado. Sin embargo, James Wan, el director a cargo de esta entrega de DC, aseguró que el litigio no había tenido nada que ver con la decisión de reducir los minutos de pantalla de Mera.

Warner Bros. y el propio James Wan habrían considerado prescindir por completo de Heard alegando que le faltaba química con Jason Momoa. No obstante, esta narrativa no se sostiene al tener en cuenta que la propia intérprete se sometió a pruebas de compatibilidad con el hawaiano antes de ser elegida para su papel en la primera película de Aquaman. Además, por el camino habría sobresalido por encima de otras figuras como Abbey Lee, según indica Variety.

Abbey Lee es una modelo y actriz australiana que durante años ha sido una figura relevante en el mundo de la moda. A partir de 2012 comenzó su andadura en el mundo de la interpretación. Tres años después, en 2015, apareció en Mad Max: furia en la carretera y en Ruben Guthrie, y desde entonces ha realizado varios papeles hasta la actualidad. En 2024 le veremos en Horizon: An American Saga, una película sobre la Guerra de Secesión dirigida por Kevin Costner.

Algo que sin duda podría haber cambiado su carrera como actriz era el papel de Mera en Aquaman. A la película no le fue nada mal, recaudando 1.000 millones de dólares en taquilla y convirtiéndose en uno de los títulos que mejor funcionaron dentro de la franquicia de DC. Sin embargo, quien apareció como superheroína no fue Abbey Lee, sino Amber Heard, quien habría superado todas las pruebas además de demostrar una buena química con Jason Momoa, encargado de interpretar a Aquaman.

El estudio eligió a su persona idónea para interpretar a Mera y dejó a un lado la opción de contar con Abbey Lee. Así fue para la primera película, aunque la segunda entrega tuvo un viaje lleno de turbulencias. No solo se tomó la decisión de limitar el protagonismo de la superheroína, sino que además se puso sobre la mesa el despido de Amber Heard, que solo se pudo evitar gracias a la intervención de Elon Musk. El empresario y expareja de la actriz se salió con la suya mediante amenazas de buscar la ruina de Warner Bros.

Aunque conservó su puesto, Amber Heard fue relegada a un segundo plano. Su personaje no tiene demasiada trascendencia en Aquaman y el reino perdido, aunque su director asegure que no tiene nada que ver con asuntos externos. Sin embargo, unas filtraciones señalan que la actriz no solo se vio apartada, sino que habría sufrido las burlas de Jason Momoa, que se vistió como Johnny Depp y constantemente iba a grabar borracho. Esta narrativa no ha podido ser demostrada, pero es lo que la intérprete le contó a su terapeuta y que posteriormente se filtró en internet.

El destino de Aquaman habría sido totalmente diferente de haber contado con Abbey Lee para interpretar a Mera. En concreto su segunda parte, inevitablemente salpicada por la controversia mediática del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. Pero las cosas han salido de otra forma. Ahora solo queda ver si tanto Lee como Heard tienen hueco en la nueva era de DC que está por llegar a partir de 2025.

