¿Qué fue de los actores de 'Al salir de clase'? Estos son los que pasaron del éxito al auténtico anonimato

La vida antes y después de salir de clase: El rey del instituto enmohece en trabajos mal pagados y cubiles de extrarradio, el chico solitario veranea en Las Maldivas, la que parecía destinada a grandes cosas tomó una curva a demasiada velocidad y el popular deportista pregunta, desesperado, si alguien tiene la tarde libre en todos sus grupos de Whatsapp . Así ha ocurrido también con el elenco de Al salir de clase, la célebre serie que se emitió en España entre 1997 y 2002.

A lo largo de sus cinco temporadas y casi 1200 episodios, decenas de actores desfilaron por los pasillos del Siete Robles y las mesas del CBC. Algunos, como Víctor Clavijo (Sicarivs: La noche y el silencio o Holmes & Watson. Madrid Days) y Rodolfo Sancho (El ministerio del tiempo o Mar de plástico), han logrado edificarse una sólida carrera en el audiovisual nacional. Sin embargo, entre los intérpretes recurrentes de Al salir de clase, su caso se acerca bastante más a la excepción que a la norma.

Víctor Clavijo, bajo la atenta mirada de Rodolfo Sancho en 'El Ministerio del Tiempo'. TVE

Iván Hermés era Felipe ‘Flipe’ Cortés

Protagonizó 158 capítulos de Al salir de clase, lo que hizo que, de la noche a la mañana, comenzaran a reconocerlo por la calle, a pedirle autógrafos y a señalarlo mientras paseaba. Y esto, a Iván Hermés, no le hacía ninguna gracia. Décadas más tarde, en la reunión televisada que tuvo lugar en el programa Martínez y Hermanos, Hermés reconoció que no solía ver los episodios de la serie que lo transformó en una celebridad porque no le traían buenos recuerdos. Pero también contó qué había sido de su vida tras Flipe.

Hermés siguió trabajando como actor, pero su flujo de trabajo comenzó a decrecer conforme se alejaba de su etapa de Al salir de clase. Lo vimos, por ejemplo, en series como Cuéntame cómo pasó, Policías, en el corazón de la calle o Vientos en el agua, pero sus apariciones eran, a lo sumo, episódicas. También apareció en algún que otro largometraje, como Reverso (2015). No obstante, todo acabó con la pandemia.

Iván Hermés en 'Al salir de clase' Cinemanía

Los meses que sucedieron al confinamiento no fueron fáciles para Hermés: se divorció, su mujer se marchó, con el hijo de ambos, a Barcelona y él tuvo que seguirlos. En la capital catalana, sin amigos ni empleo, Flipe tuvo que reinventarse para sobrevivir. “No tuve más opción que salir a la calle a cantar”, confesó en una entrevista para El Mundo. Desde entonces, Hermés se gana la vida como músico callejero, mientras trata de recomponer su carrera como actor.

Según su agencia de representación, a lo largo de este año, veremos a Iván Hermés en Duchess, película dirigida por Neil Marshall (Dog soldiers y The Descent).

Elsa Pinilla era Elsa Parodi

Después de interpretar a la cantante aficionada Parodi en casi 90 capítulos, Elsa Pinilla no perdió pie y encadenó dos series de largo recorrido en las que duplicó sus apariciones: Alma pirata, en la que se deja ver en 138 episodios; y Romeo y Julieta, en 150. A partir de aquí, y con un último fogonazo gracias 18 y Sexo en Chueca.com (32 capítulos en total), la luz de Pinilla comienza a apagarse. En 2016, se despidió del cine con un cortometraje y actualmente trabaja como adiestradora canina.

Elsa Pinilla en 'Al salir de clase' Cinemanía

Mariano Alameda era Íñigo Vidal

Tome los créditos de Iván Hermés en Al salir de clase, súmele los de Elsa Pinilla, multiplique el resultado por dos y ni siquiera andará cerca del número de capítulos que protagonizó Mariano Alameda en la serie: casi 600. Protagonista de las primeras temporadas, Alameda se dejó ver por última vez en pantalla en 2009. Antes de eso, interpretó al parlanchín fotógrafo de La noche de los girasoles y al doctor Álvaro Navarro en C.L.A. No somos ángeles.

El mismo año en el que aparecía en La noche de los girasoles, Alameda abrió un centro de yoga en el barrio madrileño de Hortaleza. Y esa ha sido su vida desde entonces: asanas, alineaciones de chakras y libros sobre meditación, con una pequeña concesión al mundo de la interpretación en 2023, cuando dirigió y escribió la obra de teatro El canto del gorrión.

Mariano Alameda en 'Al salir de clase' MEDIASET

Sergio Villoldo era Álex Chacón

El rockero de Al salir de clase ha llevado una existencia paralela a la de su antiguo compañero de rodaje, Mariano Alameda. A excepción de su trabajo en La verdad de Laura, serie en la que aparece en más de 70 capítulos, Villoldo vagó por los platós interpretando personajes esporádicos hasta que, en 2017, se despidió de la actuación tras su incursión en Centro Médico. Como Alameda, se ha dedicado a la meditación, pero alternándola con su otra pasión: el hard-rock. Así que Villoldo, por la mañana, hace yoga; y por la tarde, tapping sobre el mástil de una guitarra.

Sergio Villoldo, en 'Al salir de clase' Cinemanía

