Esta actriz de 'Harry Potter' sigue disgustada por lo poco que sale su personaje en las películas: "Muchas escenas de los libros se cortaron"

Aunque su última entrega se estrenó hace 12 años, la saga Harry Potter sigue dando de qué hablar. Ahora es Bonnie Wright, la actriz que dio vida a Ginny Weasley en las películas, quien recuerda de buen rollo (más o menos...) cómo su personaje quedó reducido a casi la nada al adaptar las novelas de J. K. Rowling al cine.

Cuando la ficharon para encarnar a la hermana pequeña de Ron Weasley (Rupert Grint) y futura esposa del propio Harry (Daniel Radcliffe), Wright tenía nueve años. Con los treinta cumplidos, la actriz acaba de expresar su decepción en el podcast Inside Of You (vía Deadline).

"Creo con firmeza que sentía ansiedad por actuar y hacerlo lo mejor posible mientras se construía mi personaje", recuerda Wright. "Y eso era siempre difícil, sobre todo cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de los personajes en los libros se cortaron al adaptarlos al cine, así que no tenías mucho que mostrar".

"A veces, aquello era un poco decepcionante -prosigue Wright-, porque había partes del personaje que no llegaban a salir porque no había escenas para hacerlo". "Aquello me hacía sentir ansiosa, o simplemente frustrada", resume.

De hecho, Wright recuerda que su única línea de diálogo en Harry Potter y la piedra filosofal se debió a una gentileza del director Chris Columbus, quien la añadió al filme durante el rodaje.

"La primera línea que tuve en la película, que fue solo una, me la dieron en el mismo día. [Columbus] dijo: 'Creo que necesitas una línea', y por eso le digo 'buena suerte' a Harry", explica. "A veces leía los diálogos de Hermione [Emma Watson] porque no tenían escenas para mí, así que era en plan 'vas a tener que tomarlas de este personaje".

En cuanto a la posibilidad de negociar con los productores para darle protagonismo a Ginny, era algo que ni se discutía, añade Bonnie Wright. "No había oportunidad para cambiar aquellos guiones porque había un millón de ejecutivos revisándolos", recuerda.

De esta manera, la joven actriz se sentía entonces ansiosa y frustrada, pensando que los fans potterianos la iban a odiar por no hacerle justicia a Ginny. "Luego me di cuenta de que no me estaban dando la oportunidad para hacerlo. Así que no era por mi culpa". Por suerte, añade, esos mismos fans se mostraron comprensivos.

"Cuando los fans me explican su decepción, siempre me dicen: 'Sabemos que no fuiste tú, solo queríamos verte más", asegura. "Y eso es lo mismo que ocurre con todos los personajes. Ojalá las películas hubiesen podido durar cinco horas".

